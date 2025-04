El showrunner de Perdidos prepara una nueva serie de Star Wars junto a su hijo

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

El universo Star Wars sigue expandiéndose. Y después de la multitud de anuncios realizados en la Star Wars Celebration celebrada hace pocos días en Japón, la saga seguirá creciendo con una nueva serie a cargo de Carlton Cuse, coshowrunner de Perdidos, y su hijo, Nick Cuse.

Así lo ha revelado Variety, que subraya que por el momento no se conocen detalles sobre el proyecto en lo que respecta a personajes o línea temporal. Esta producción será la primera colaboración entre Carlton Cuse y su hijo Nick.

Cuse no es el primer miembro del equipo de Perdidos que se une a Star Wars: J.J. Abrams, cocreador de la icónica ficción, dirigió Star Wars: El despertar de la fuerza en 2015 y Star Wars: El ascenso de Skywalker en 2019.

Asimismo, Damon Lindelof, que fue showrunner de Perdidos junto a Carlton Cuse, fichó para coescribir una película de Star Wars junto a Justin Britt-Gibson centrada en el personaje de Daisy Ridley, Rey. Sin embargo, en 2023 Lindelof reveló que fue "invitado a abandonar" la franquicia, y tanto él como Britt-Gibson fueron reemplazados por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Knight también terminó dejando el proyecto, que sigue en desarrollo con el guionista George Nolfi y la directora Sharmeen Obaid-Chinoy.

Después de Perdidos, Carlton Cuse desarrolló Bates Motel y al mismo tiempo ejerció como showrunner del drama de FX The Strain. Recientemente, ha trabajado en títulos como Jack Ryan, de Tom Clancy, Locke & Key y Pulse. Su hijo, Nick Cuse, es guionista y productor, y su filmografía incluye producciones como The Leftovers, Watchmen y Estación Once.

El fichaje de los Cuse podría suponer un soplo de aire fresco para Star Wars, siempre que tengan suficiente libertad creativa. Sin embargo, varias personas vinculadas a proyectos de Star Wars han terminado abandonando o han sido despedidas, por lo que habrá que esperar hasta que la ficción avance en su desarrollo para ver si finalmente se hace realidad.

Además de esta ficción, también está en desarrollo una nueva trilogía de Star Wars escrita por Simon Kinberg y una película con Taika Waititi como director. Durante un evento de Star Wars celebrado recientemente en Tokio, Lucasfilm confirmó la que será la próxima película Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling.