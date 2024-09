Damon Lindelof recuerda la polémica de Perdidos en su 20 aniversario: "Sé que cometí errores"

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

El 22 de septiembre de 2004 se estrenó Perdidos, serie creada por J.J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber. Con motivo del aniversario del lanzamiento, Lindelof ha compartido una publicación en Instagram, un post en el que se ha pronunciado sobre algunas controversias que rodearon a la ficción.

El libro Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood de Maureen Ryan destapó las quejas de varios miembros del equipo, que denunciaron comportamientos racistas y sexistas en el set y, en general, comportamientos inapropiados.

"Un 22 de septiembre como hoy hace veinte años, se estrenó Perdidos y mi vida cambió para siempre. Acababa de cumplir 31 años y, a pesar de haber superado mis sueños más locos, estaba absolutamente aterrorizado de correr el mismo destino que el Oceanic 815: romperme en el aire, estrellarme y arder frente a diecinueve millones de personas. Durante los siguientes seis años, hice lo que fuera necesario para permanecer en el cielo", escribió Lindelof en Instagram.

"Cuando todo terminó, estaba increíblemente orgulloso de lo que habíamos hecho juntos, pero estaba obsesionado con buscar las críticas más duras a la serie. En cierto modo, leer que yo era un mentiroso, un fraude y un pirata de alguna manera me pareció... ¿Verdad?", agregó.

Además, Lindelof aseguró no recordar algunos "peores comportamientos", asegurando que "el clip que editamos en nuestras mentes es de nuestros grandes éxitos, no de nuestros peores momentos". "Recuerdo que cometí errores. Muchos. Y recuerdo que hice daño a la gente. Estaba sufriendo y esa era mi justificación para ignorar el sufrimiento de los demás, incluso cuando yo lo estaba causando", reconoció.

"Las disculpas no son auténticas sin una explicación completa, así que eso es lo que intenté hacer. Algunos me han concedido una gracia increíble. Otros han dejado claro que quieren que les dejen en paz", apuntó, dejando caer que había contactado con algunas personas del equipo para pedirles perdón.

"Soy marido ahora. Soy padre. Soy adulto. Estoy agradecido por el camino que me trajo hasta aquí. Un camino a través de una isla extraña y maravillosa. Un camino que todavía estoy recorriendo. Muy feliz 20 aniversario, Perdidos", concluyó.

Esta no es la primera vez que Lindelof se pronuncia sobre la polémica en torno a Perdidos, y sus declaraciones al respecto también se reflejan en Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood. "Respecto a mi nivel de inexperiencia como jefe, mi papel como alguien que se suponía que debía crear un clima de peligro creativo y asunción de riesgos, pero que brindaba seguridad y comodidad dentro del proceso creativo: fracasé en ese esfuerzo", admitió.

"Respecto a la forma en que dirijo y la forma en que trato a otros humanos de los que soy responsable... He evolucionado y crecido significativamente, y no debería haberlo hecho. Tuvo que ocurrir a costa del trauma de las personas a las que hice daño en Perdidos", confesó.