¿Seguirá Hugh Jackman como Lobezno tras Vengadores: Secret Wars?

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Tras despedirse del personaje en 2017 con Logan, la cinta de James Mangold, Hugh Jackman ha salido de su retiro para encarnar una vez más al mutante de las garras de adamantium en Deadpool y Lobezno. Nuevas informaciones sugieren que, después de repetir su papel en Vengadores: Secret Wars, el actor australiano seguirá interpretando al personaje en el Universo Cinematográfico Marvel.

Ver a Jackman como Logan formando equipo con el deslenguado y sanguinario Wade Wilson (Ryan Reynolds) en la gran pantalla es algo que los fans marvelitas llevaban mucho tiempo esperando. Sin embargo, no son pocos quienes sostienen que la vuelta del intérprete es puntual y será otro actor quien tome el manto del mutante en el UCM tras la tercera entrega del mercenario bocazas.

Es más, algunos verían con buenos ojos a Henry Cavill como posible sustituto, llegado el caso, tras interpretar en la cinta de Shawn Levy a una variante a la que cariñosamente han bautizado como "The Cavillrine".

En cambio, parece que la Casa de las Ideas planea mantener a la estrella de El gran showman como el más salvaje de los X-Men durante bastante tiempo. Según MyTimeToShineHello, Jackman seguirá insuflando vida a Logan en el UCM tras Vengadores: Secret Wars, que se estrenará en mayo de 2027, y está ansioso por continuar haciendo nuevas películas de Deadpool y Lobezno con Ryan Reynolds.

🚨Hugh Jackman Will Portray Wolverine After Secret Wars



“Hugh Jackman wants to stick around and make more movies with Ryan Reynolds”



Via:(@MyTimeToShineH) pic.twitter.com/MKUIh3vXBM