El ser querido ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

El ser querido, la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y escrita junto a Isabel Peña, ya tiene fecha de estreno en MovistarPlus. Tras su paso por las salas de cine, donde registró una discreta recaudación de más de 5 millones de dólares, la cinta protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo aterriza en la plataforma de streaming el 4 de diciembre.

La producción sigue a un padre y a una hija que se ven obligados a enfrentarse a las viejas heridas de su relación mientras trabajan juntos en el rodaje de una película. Junto a Bardem y Luengo, el reparto se completa con Raúl Arévalo, Marina Foïs, Mourad Ouani, Raúl Prieto, Melina Matthews, Laura Birn, Nuria Prims, Pablo Gómez-Pando, Pepa Gracia y Malena Villa.

Tras su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde compitió en la Sección Oficial por la Palma de Oro, El ser querido continuó su recorrido internacional con su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el Atlántida Mallorca Film Fest, y en otros certámenes de referencia como los Festivales de Cine de Roma, donde Bardem fue reconocido con un premio honorífico en reconocimiento a toda su carrera y Londres, o los Festivales Internacionales de Toronto, Tokio y Chicago, entre otros.

A pesar de sus cifras en taquilla, la cinta fue una de las tres obras preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Premios Oscar, candidatura que finalmente recayó en La bola negra, de los Javis. Además, cuenta con tres nominaciones en la trigésima segunda edición de los Premios Forqué. En la gala, que se celebrará el 19 de diciembre, el filme de Sorogoyen opta a los galardones a mejor largometraje de ficción, mejor interpretación masculina y mejor interpretación femenina.

Junto al estreno en la plataforma, Sorogoyen ha elegido una colección especial con las películas que han marcado su trayectoria y su forma de entender el cine.

Esta selección reúne títulos españoles, internacionales y grandes clásicos que el cineasta recomienda descubrir o revisitar como Los domingos, Grupo 7, El secreto de sus ojos, Concursante, Soldados de Salamina, Reencuentro, El color del dinero, El nombre de la rosa, El último emperador, Delicatessen o Los puentes de Madison, entre otros.