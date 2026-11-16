Glenn Close elogia en español a los Javis por su "brillante película", La bola negra, al recibir el Oscar de Honor

Glenn Close elogia a los Javis en español por su "brillante película" La bola negra al recibir el Oscar de Honor - THE ACADEMY/YOUTUBE

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Glenn Close ya tiene su Oscar. La legendaria actriz, que a lo largo de su imponente carrera ha estado nominada al premio hasta en ocho ocasiones pero en ninguna ha recibido la estatuilla, ha sido reconocida con el Oscar Honorífico en la 17.ª edición de los Gobernors Awards. Una gala en la que también han recibido este galardón Ridley Scott, que nunca había recibido un Oscar por su trabajo como director y productor -aunque sí han sido premiadas sus películas- y el animador Floyd Norman.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha tratado así de saldar cuentas con Close, que hasta ahora ostentaba un récord por haber sido nominada en ocho ocasiones sin haberse llevado nunca el galardón. Una cifra tan solo igualada por el actor Peter O'Toole, quien no obstante recibió el Oscar de Honor antes de su octava nominación.

"Como alguien ajena a este mundo, nunca me he preocupado por si iba a ganar o no, aunque algunos años pensé que quizá tuviera alguna oportunidad. Siempre he pensado que el gran honor es estar aquí presente", señalaba Close en su discurso de agradecimiento. Los filmes que le valieron la nominación han sido El mundo según Garp -su primer largometraje-, Reencuentro, El mejor, Atracción fatal, Las amistades peligrosas, Albert Nobbs, La buena esposa y Hillbilly, una elegía rural.

Close ha formado parte del reparto de La bola negra, la gran apuesta española en la carrera hacia los Oscar de este año, y también mencionaba en su discurso a sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi. "Muchas gracias por incluirme en su película tan brillante", proclamaba la actriz en español, asegurando que los cineastas le "abrieron las puertas un mundo nuevo y apasionante".

RIDLEY SCOTT RECIBE SU PRIMER OSCAR A TÍTULO PERSONAL

También fue premiado con el Oscar Honorífico Ridley Scott, que no pudo estar presente en la gala por un contratiempo médico. El realizador de filmes como Alien, el octavo pasajero, Blade Runner o Thelma & Louise nunca antes había recibido un Oscar a título personal, a pesar de que sus cintas suman en total nueve estatuillas, incluyendo el galardón a la mejor película para Gladiator en 2001.

El cineasta agradecía el galardón en un vídeo que se proyectó en la ceremonia, en el que incluyó un fragmento de su primera película, Boy and Bicycle, protagonizada por su difunto hermano Tony Scott. "Su magnífico trabajo sin duda se habría ganado este reconocimiento", señala el realizador en su discurso, en el que aseguraba aceptar el premio en nombre de los dos.

Floyd Norman, que en 1956 comenzó a trabajar en Disney, convirtiéndose en el primer animador negro de la historia del estudio, también recogió el Oscar de Honor a toda su carrera. En su paso por la Casa del Ratón, trabajó en películas tan míticas como La bella durmiente, Mary Poppins, El libro de la selva o Robin Hood.

Por otra parte, las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler, fundadoras del sello Killer Films, recogieron el premio Irving G. Thalberg, quue reconoce la trayectoría de productories cinematográficos. Juntas han producido películas como Vidas pasadas -por la que recibieron su primera y única nominación al Oscar- Hedwig y The Angry Inch, Carol, Retratos de una obsesión o Materialistas.