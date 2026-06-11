Traición y abandono en el tráiler de El ser querido, lo nuevo de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo - MOVISTAR PLUS

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Después de su puesta de largo en el Festival de Cannes, el 26 de agosto llegará a los cines El ser querido, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen. Javier Bardem protagoniza junto a Victoria Luengo este intenso drama original de Movistar Plus centrado en la turbulenta relación de un padre y su hija mientras intentan rodar una película y que presenta su tráiler.

Un intenso adelanto que anticipa la complicada relación entre los protagonistas, padre e hija, marcada por sentimientos de traición, abandono y distanciamiento.

"Hay una cosa que quería preguntarte, que es: ¿La gente de la peli sabe que... sabe que eres mi padre o qué sabe?", comienza diciendo Emilia, el personaje de Victoria Luengo, al inicio del tráiler. "La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber. No pasa nada. Pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia", responde su padre.

"Bueno, para mí sí, quizás", contesta ella a continuación. Instantes después, una escena revela a ambos en el set de rodaje. "Estamos en el año 32. España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental. Es una historia de traición, es una historia de abandono", revela Esteban al equipo, mientras otro de ellos le reprocha que no dijera nada de que tuviera una hija ni que fuese actriz.

UN PASADO TURBULENTO Y CONFUSO

Es entonces cuando las imágenes descubren la tensa relación entre Esteban y su hija, su resentimiento y los distintos recuerdos de su pasado familiar. "Viene de lo que recuerdo y viví. Viene de la realidad", asegura Emilia, mientras Esteban le dice que "es imposible" que viviera aquello que recuerda.

Dirigida por Sorogoyen y coescrita junto a Isabel Peña, El ser querido también cuenta en su elenco con Raúl Arévalo, Marina Foïs, Mourad Ouani, Raúl Prieto, Melina Matthews, Laura Birn, Nuria Prims, Pablo Gómez-Pando, Pepa Gracia y Malena Villa. Tras su paso por los cines, la película pasará a estrenarse en Movistar Plus+.