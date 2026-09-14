Javier Bardem recibirá el premio a toda su carrera en el Festival de Cine de Roma - CONTACTO

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Javier Bardem será galardonado con un premio honorífico en reconocimiento a toda su carrera en el Festival de Cine de Roma, que tendrá lugar entre el 13 y el 25 de octubre. El cineasta Paolo Sorrentino será el encargado de entregarle el premio al protagonista de Mar adetro, El buen patrón o Cape Fear.

Allí, el actor presentará una proyección de El ser querido, que formará parte de una sección que recoge lo mejor de los festivales de cine, según informa Variety. Tras su paso por Cannes, el filme de Rodrigo Sorogoyen ya ha visto la luz en España, y tiene previsto llegar a las salas estadounidenses en 2027.

Según recoge el medio, el festival anunció que entregarían este reconocimiento a Bardem en un comunicado firmado por Salvatore Nastasi, presidente de la Fondazione Cinema per Roma, entidad que supervisa el evento. El actor ha sido nominado en los Oscar hasta en cuatro ocasiones, alzándose con la estatuilla a mejor actor de reparto en 2008 por su papel en No es país para viejos.

Paolo Sorrentino, el oscarizado director italiano de películas como La gran belleza o La juventud, será el encargado de entregarle el galardón honorífico a Bardem en el festival.

BARDEM TAMBIÉN HA PRESENTADO PELÍCULA EN VENECIA

Recientemente, el actor acudía al Festival de Cine de Venecia junto a Penélope Cruz para presentar Búnker, la nueva película de Florian Zeller, que ambos protagonizan. Por otra parte, también tiene pendiente este año el estreno de Dune: Parte Tres, dirigida por Denis Villeneuve, el próximo 18 de diciembre, donde retoma su rol como Stilgal.

Además, el pasado mes de junio finalizaba el rodaje de Hello & Paris, película que protagoniza junto a Kate Hudson, y se encuentra en negociaciones para unirse al nuevo filme de Alma Har'el, donde podría compartir elenco con Rosalía, Rebecca Ferguson, Connor Storrie y Odessa A'zion.