La secuela de Érase una vez en... Hollywood ya tiene fecha de estreno

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

La secuela de Érase una vez en... Hollywood, en la que Brad Pitt se pondrá bajo las órdenes de David Fincher, ya tiene ventana de estreno: verano de 2026. El spin-off, que estará centrado en el personaje de Pitt, se encuentra actualmente en pleno rodaje.

La cinta tiene previsto terminar su filmación, que arrancó el pasado mes de julio en Los Ángeles, a mediados de enero. Ya entonces se filtraron las primeras imágenes de Pitt, que fue fotografiado en el set con una peluca y luciendo un bigote que su personaje no tenía en Érase una vez en... Hollywood, la película de 2019 dirigida por Quentin Tarantino. Aunque el cineasta no se pondrá tras las cámaras en esta ocasión, sí que ha sido el encargado de escribir el guion del filme, cuyo título provisional es Las aventuras de Cliff Booth.

Además, según informaba Just Jared, también fueron vistos en el set Corey Fogelmanis (Riley y el mundo) y Karren Karagulian (Anora). Completan el reparto de la secuela Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino y JB Tadena.

El proyecto está producido por Netflix, dado que Fincher tiene un acuerdo exclusivo con la plataforma de streaming. No obstante, la película sí que llegará a las salas, pues Netflix permite que ciertos títulos tengan un estreno limitado en cines para que puedan optar a premios, como Frankenstein de Guillermo del Toro, Puñales por la espalda: De entre los muertos o Jay Kelly, entre otros títulos recientes.

En cuanto a la trama de la secuela, aún no se sabe si será o no similar a la de la novela que Tarantino escribió en 2021, en la que amplió la historia del personaje de Pitt, incluyendo detalles que la película de 2019 deja en el aire, como la muerte de su esposa. El legendario cineasta, que además de guionista también es productor ejecutivo de la película, ha asegurado estar más que satisfecho con el rumbo que lleva el proyecto.

"Tengo a Brad, tengo a mi director favorito, David Fincher, dirigiéndola...", manifestó el realizador en el pódcast The Church of Tarantino. "Creo que David Fincher es el mejor director. Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores", dijo con sorna. "Así que la idea de que David Fincher quiera adaptar mi obra, para mí, demuestra un nivel de seriedad hacia mi trabajo que creo que hay que tener en cuenta", señaló.