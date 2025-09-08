Daniel Craig ante un crimen "disfrazado de milagro" en el tráiler de Puñales por la espalda: De entre los muertos - NETFLIX

Puñales por la espalda: De entre los muertos, la tercera entrega de la saga de misterio creada por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig, llegará a Netflix el próximo 12 de diciembre, tras su estreno en cines el 28 de noviembre. Para ir calentando motores, el filme ha lanzado un intrigante tráiler en el que Benoit Blanc tendrá que resolver el extraño asesinato de un cura.

"Este asesinato lo han disfrazado de milagro, pero lo que pasó esa noche es un plan mucho, mucho mayor", narra la voz del detective al principio del avance mientras se muestra al grupo de sospechosos, a los que interpretarán rotros de la talla de Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner o Andrew Scott.

"Para entender este caso, hay que entender el mito que se estaba creando", Continúa el personaje de Craig. "Un hombre da un sermón, luego delante de todo el mundo entra en ese cuartito de hormigón sellado, y treinta segundos después el hombre acaba muerto", expone los hechos el detective. Mientras, se muestran fugaces imágenes entre las que destaca una en la que se ve al joven cura Jud Duplenticy (O'Connor) con las manos ensangrentadas. "Un crimen totalmente imposible", sentencia Blanc.

La investigación de Blanc, a la que se une la jefa de policía local Geraldine Scott (Mila Kunis), pondrá patas arribas la vida de los feligreses, que se convertirán automáticamente en sospechosos de haber cometido este crimen que promete desenterrar muchos secretos.

Escrita y dirigida por Rian Johnson, la tercera entrega de Puñales por la espalda concluyó su rodaje en agosto del pasado año. Anteriormente, también con Daniel Craig como investigador estrella, llegó en 2019 la primera película, Puñales por la espalda, y tres años después, en 2022 y ya en Netflix, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion. Por ambas películas Johnson estuvo nominado al Oscar a mejor guión, aunque por la primera lo hizo al mejor guión original y por la secuela al mejor guión adaptado.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Puñales por la espalda: De entre los muertos Cailee Spaeny (Civil War), Kerry Washington (Django desencadenado) y Jeremy Renner (Hawkeye), entre otros.