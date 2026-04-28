La secuela de Django desencadenado de Tarantino resucita con El Zorro y un oscarizado guionista

Archivo - Sony resucita la secuela de Django desencadenado con un oscarizado guionista - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

Sony ha dado luz verde a la adaptación de Django/Zorro, la saga de cómics escrita por Quentin Tarantino junto a Matt Wagner que supone una suerte de secuela de Django desencadenado, el filme dirigido en 2012 por el propio Tarantino. El libreto del proyecto correrá a cargo de Brian Helgeland, ganador del Oscar a mejor guion adaptado por L.A. Confidential.

El realizador de Pulp Fiction y Kill Bill no dirigirá la cinta, pero esta cuenta con su aprobación. Helgeland, que se encargará de escribir el guion basado en el cómic, ha sido nominado al Oscar a mejor guion adaptado en dos ocasiones: por L.A. Confidential en 1998, año en que se alzó con la estatuilla, y de nuevo en 2004 por Mystic River, aunque en esta ocasión no obtuvo el galardón.

Aunque Sony ya se interesó por la adaptación de Django/Zorro en 2014, esta no llegó a llevarse a cabo. En 2019 se dio a conocer que Tarantino había elegido a Jerrod Carmichael para coescribir el guion de la adaptación del cómic, rol que ahora recaerá sobre Helgeland. El proyecto se estancó entonces por problemas relacionados con los derechos cinematográficos de los personajes, según apunta CBR. Una cuestión que finalmente ha quedado resuelta, dejando vía libre para que Sony siga adelante con la película.

Lanzado por Dynamite Entertainment y DC Cómics entre 2014 y 2015, el cómic Django/Zorro consta de siete entregas y cuenta con ilustraciones a cargo de Esteve Polls. Su trama se ambienta años después del los eventos de Django desencadenado, con su protagonista, a quien da vida en el filme Jamie Foxx, convertido en cazarrecompensas.

Tras confirmar en Chicago la seguridad de su mujer, Broomhilda, el vaquero comienza a realizar trabajos para mandarle dinero cada cierto tiempo. Es entonces cuando Django se encuentra con un entrado en años Diego de la Vega, el famoso Zorro, personaje que le fascina y del que el cazarrecompensas se convierte en guardaespaldas. Juntos, se aventuran en una misión para liberar a los indígenas locales de la esclavitud.

Este proyecto sigue así la estela de otra secuela de un largometraje de Tarantino, la de Érase una vez en Hollywood, cuya continuación, titulada Las aventuras de Cliff Booth, está protagonizará Brad Pitt y dirigida por David Fincher a partir de un guión de Tarantino.