Revelado el personaje de Christian Bale en Thor: Love and Thunder

El Disney Investor Day dejó muchas novedades sobre el futuro del Universo Cinematográfico Marvel. La compañía ha desvelado que Christian Bale se ha unido al reparto de Thor: Love and Thunder y dará vida a Gorr the God Butcher.

"El ganador del Oscar Christian Bale se unirá al elenco de Thor: Love and Thunder como el villano Gorr the God Butcher. En cines el 6 de mayo de 2022", se puede leer en la cuenta de Twitter de Marvel Studios.

La cinta dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth también contará en su reparto con Natalie Portman como Jane Foster; Tessa Thompson como Valkyrie y Chris Pratt como Peter Quill.

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. ⚡ pic.twitter.com/fWS4UuP2oM — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

En los cómics, a raíz de la muerte de su familia, Gorr deja de creer en los dioses. Tras el descubrimiento que sí existen, el villano jura matarlos a todos como castigo por permitir que las tragedias golpeen a personas inocentes.

La noticia del fichaje de Bale para Thor: Love and Thunder, fue una sorpresa para los fans, ya que Bale aseguró en el pasado que, tras haber interpretado a Batman, no tenía intención de volver a rodar películas de superhéroes. "No estoy interesado en eso", declaró a Collider. "No recuerdo una sola película de superhéroes que haya visto, aparte de las que hice y me gustan y las de Christopher Reeve como Superman", sentenció.