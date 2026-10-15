Archivo - Primeras imágenes de Sydney Sweeney en La asistenta 2, con el regreso de otro personaje clave - ALESSANDRO BREMEC / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney volverá a interpretar a Millie Calloway en El secreto de la asistenta, película basada en la segunda novela de la saga literaria escrita por Freida McFadden. La secuela cinematográfica tiene previsto llegar a las salas el 17 de diciembre 2027 y ya están empezando a llegar las primeras filtraciones desde el set de rodaje.

Se trata de varias fotos y un vídeo en los que aparecen Sweeney y Michele Morrone, que en la secuela retomará su papel como Enzo, rodando una escena en la que sus personajes mantienen una conversación bastante serios. En un momento dado, Enzo se acerca y le da un beso en la frente a Millie.

Además de con el regreso de Sweeney y Morrone, la secuela de La asistenta contará en su reparto con Kirsten Dunst, Paul Anthony Kelly, Brittany Snow y Stephen Kalyn.

En cuanto al regreso de Amanda Seyfried, si bien su personaje, Nina Winchester, no aparece en el libro de El secreto de la asistenta, The Hollywood Reporter ya informó de que cabía la posibilidad de que regresara en esta segunda película.

Paul Feig, que repite como director en la secuela, ya insinuó que la cinta comenzaría a rodarse a finales de 2026, mientras que el productor Todd Lieberman confirmó que comenzaron a escribir el libreto de la segunda película, que vuelve a correr a cargo de Rebecca Sonnenshine, "antes de que se estrenara la primera". "El guion es excelente y hay mucha expectación en torno a él", aseguró en una entrevista con The Wrap.

¿DE QUÉ TRATA LA SECUELA DE LA ASISTENTA?

El secreto de la asistenta sigue a Millie Calloway (Sweeney) quien, tras su experiencia con los Winchester, acepta un nuevo empleo en la casa de Kelly y Douglas Garrick, un matrimonio adinerado encarnado por Kirsten Dunst y Paul Anthony Kelly. Tal y como ocurriera en la primera entrega, la pareja esconde oscuros secretos y, en esta ocasión, Millie ni siquiera puede ver a la señora de la casa, pero sospecha que sufre maltrato por parte de su marido y tratará de protegerla.

Con una recaudación de 400 millones de dólares a nivel mundial, La asistenta se convirtió en la cinta más taquillera tanto de la carrera de Feig como de la de Sweeney. Por el momento, no se ha confirmado una tercera película de La asistenta, pero la saga literaria sí cuenta con un título más, La asistenta te vigila.