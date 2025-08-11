Scorsese y Spielberg recuerdan cómo salvaron Taxi Driver en el clip del Mr. Scorsese, que ya tiene fecha en Apple TV+

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Mr. Scorsese, la serie documental de cinco entregas sobre el legendario director de Uno de los nuestros, Casino o El lobo de Wall Street, llegará a Apple TV+ el próximo 17 de octubre. Para ir calentando motores, la plataforma de streaming ha lanzado un clip en el que Steven Spielberg y el propio Scorsese conversan sobre Taxi Driver y revelan los extremos a los que estaba dispuesto a llegar su director por salvar la película.

"Marty estaba muy enfadado", revela el director de Tiburón al comienzo del avance, de más de un minuto y medio de duración. A continuación el cineasta revela que el estudio quería que Scorsese eliminara las escenas más sangrientas y un escena en la que un personaje perdía la mano, algo que enfureció al cineasta. "Ellos iban a destruir la película, así que la destruiré, pero antes de hacerlo voy a robarla", explica Scorsese, llegó a amenazar con tirar la cinta de la película por la ventana.

Ante esa idea tan radical Spielberg y el resto del equipo consiguieron calmar al director. Finalmente, Scorsese encontró la solución: mostrar la sangrienta escena como si fuera a foto de un periódico. De esta manera el color intenso de la sangre se volvió marrón, rebajando la brutalidad de la escena en cuestión. "Salvó la película", afirma Spielberg.

"Mr. Scorsese examina cómo las variopintas experiencias vitales del director conformaron su visión artística, y cómo cada película que ha hecho ha sorprendido al mundo por su originalidad. Comenzando con sus películas estudiantiles en la Universidad de Nueva York y llegando hasta la actualidad, este documental explora los temas que han fascinado a Scorsese y alimentado su trabajo, incluido el lugar que tienen el bien y el mal en la naturaleza humana", reza la sinopsis oficial.

El documental, dividido en cinco partes, está dirigido por Rebecca Miller, responsable de filmes como El plan de Maggie o Llegó a mí y de documentales como Arthur Miller: Escritor. "Me siento honrada de que Marty haya confiado en mí para crear este documental, que creo que conectará con todos, desde los más fans de Scorsese hasta cualquiera que haya lidiado con el fracaso o haya apuntado muy alto", afirma la directora, que define el proyecto como "el sueño de cualquier cineasta".

"Estoy encantada de compartir este adelanto de Mr. Scorsese, que incluye la versión real de una historia mítica sobre Taxi Driver, y cómo gracias a la perseverancia y dedicación de Marty a su arte, la película conservó su integridad y se convirtió en una de las cintas más significativas de todos los tiempos", añade Miller.

A lo largo de cinco episodios la serie abordará la extensa carrera profesional y personal de Scorsese, cuyo cine ha marcado un antes y un después en la historia del séptimo arte con películas como Taxi Driver, El lobo de Wall Street o Los asesinos de la luna.

La producción contará con materiales inéditos del propoio director y conversaciones con grandes figuras que le han acompañado en su carrera como el propio Spielberg, Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto. Además también participarán amigos y familiares.

Damon Cardasis, Cindy Tolan y la propia Miller ejercen de productores ejecutivos junto a Rick Yorn, Christopher Donnelly y Julie Yorn. La serie está presentada por Expanded Media y Round Films, en asociación con LBI Entertainment y Moxie Pictures.