Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, de nuevo juntos en Home

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Los asesinos de la luna, que vio la luz en octubre de 2023, Martin Scorsese sigue acumulando proyectos en su agenda... y casi todos ellos junto a su actor fetiche, Leonardo DiCaprio. A la lista de títulos pendientes del dúo ahora hay que sumar un más. Se trata de Home, la adaptación cinematográfica de la aclamada novela de Marilynne Robinson.

Según informa Publisher's Weekly, Todd Field (TÁR, Juegos secretos) también está vinculado como guionista y productor al proyecto que será un filme original de Apple. Evidentemente, tanto DiCaprio como Scorsese también serán productores ejecutivos de la película a través de sus compañías Appian Way y Sikelia Productions, respectivamente.

En Home, cuya historia forma parte del entramado de cuatro novelas de publicadas por Robinson, siendo esta la segunda, DiCaprio dará vida a Jack Boughton, un hombre alcohólico y problemático que regresa a su ciudad natal de Gilead para cuidar de un padre moribundo junto a su hermana Glory. Estos papeles son recurrentes en otros libros de la autora, lo que indica un notable compromiso por parte de DiCaprio ya que podría interpretar a este personaje en más filmes.

En todo caso, el filme se suma a la repleta agenda del tándem DiCaprio y Scorsese, que trabajaron por primera vez juntos en 2002 en el filme Gangs of New York. Director y actor se han unido ya en siete películas estrenadas, la última fue Los asesinos de la luna, y tienen otras en el horizonte, como The Warner, su proyecto maldito The Devil in the White City (El diablo en la ciudad blanca), el biopic de Frank Sinatra o una cinta de mafiosos ambientada en Hawái y basada en hechos reales.