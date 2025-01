Resucita The Devil in the White City, el proyecto maldito de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese no se rinden con The Devil in the White City (El diablo en la ciudad blanca) y es que, 15 años después de que el actor se hiciera con los derechos del 'best seller' publicado en 2002 por el periodista Erik Larson (y que antes estuvieron en poder de Tom Cruise), parece que el proyecto está más cerca de materializarse. Así, tras la cancelación de la serie que iba a lanzar Hulu, 20th Century Studios pretende llevar la adaptación a la gran pantalla, tal y como se había planeado al principio.

Según recoge Deadline, la película está en fases tempranas de desarrollo en el estudio y todavía no cuenta con un guion. DiCaprio está en negociaciones para protagonizar el filme y Scorsese, para dirigirlo. Ambos serían además productores junto con Stacey Sher, Rick Yorn y Jennifer Davisson.

Se vuelve así a una idea anterior, pues ya en 2010 la adaptación iba a ser una cinta dirigida por Scorsese y protagonizada por DiCaprio, quien encarnaría a un despiadado asesino en serie. Antes de eso, sin embargo, otros nombres estuvieron asociados al proyecto, como Kathryn Bigelow o el ya mencionado Cruise y Paula Wagner.

The Devil in the White City (El diablo en la Ciudad Blanca) sigue los pasos del Doctor Henry Howard Holmes, un hombre cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett y que, a finales del siglo XIX confesó una veintena de asesinatos, aunque hay investigaciones que le atribuyen hasta 300 crímenes en el horrible hotel con aspecto de fortaleza medieval que construyó, el infame 'Castillo de Holmes', que encargó al prestigioso arquitecto Daniel Burnham.

Cabe decir que en 2019 el proyecto había tomado la forma de una miniserie para Hulu de solo dos capítulos, con Keanu Reeves en uno de los papeles principales y Todd Field detrás de las cámaras, pero ambos abandonaron la producción, que acabó siendo cancelada en 2023. Ya entonces las fuentes aseguraron que los productores de ABC Signature seguían comprometidos con el drama e intentarían ofrecer la ficción a otras cadenas o plataformas y parece que al fin el proyecto ha encontrado un nuevo hogar.

"Los dos eran inteligentes y tozudos, y el afán de triunfar los empujó cada vez más lejos: el arquitecto Daniel Hudson Burnham recibió el encargo de diseñar y construir los pabellones de la Exposición Universal de Chicago, que abriría sus puertas en mayo de 1893; Henry H. Holmes era médico y decidió aplicar sus conocimientos durante el evento expositivo de la manera más cruel. Mientras Burnham levantaba las paredes de unos palacios espectaculares, Holmes mandó construir, en los sótanos de su casa, unas salas de tortura en las que encontrarían la muerte un sinfín de mujeres", reza la sinopsis oficial del libro.

Si finalmente el proyecto echa a andar con Scorsese al frente y DiCaprio como protagonista, será la octava película que director y actor rueden juntos. Ambos se unieron por primera vez en 2002 en el filme Gangs of New York iniciando una fructífera colaboración. A continuación llegaron El aviador (2004), Infiltrados (2010), Shutter Island (2006), El Lobo de Wall Street (2013) y Los asesinos de la luna (2023). Siete películas estrenadas y en el horizonte otro poyecto, The Warner, adaptación de otra novela del periodista David Grann que ya está en preproducción.