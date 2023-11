Scarlett Johansson habla del regreso de Viuda Negra a Marvel como " vampiro o zombie"

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Scarlett Johansson lleva unas semanas siendo el centro de las miradas junto a Robert Downey Jr. Ambos actores formaron parte del elenco principal del Universo Cinematográfico de Marvel, pero sus personajes murieron en 2019 en Vengadores: Endgame. Sin embargo, los nuevos rumores apuntan a un posible regreso. Algo que la actriz ha querido comentar.

En una entrevista concedida a The Today Show, uno de los periodistas le preguntó acerca de las posibilidades de verla de vuelta como Viuda Negra en el UCM. Especialmente en Avengers: Secret Wars, donde se producirá un crossover con los héroes del presente y el pasado de la compañía.

Scarlett Johansson joined us live in Studio 1A to open up about her upcoming “Tower of Terror” film, her skincare line The Outset and addresses rumors of a Black Widow return to "Avengers: Endgame." pic.twitter.com/Dgbh4zO5Tl