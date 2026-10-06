John Leguizamo sigue indignado con Spider-Man: "¿Pero qué c... Es esto?" - SEARCHLIGHT PICTURES/ SONY PICTURES /MARVEL

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

John Leguizamo estuvo a punto de interpretar a Adrian Toomes, más conocido como el Buitre, en Spider-Man: Homecoming, estrenada en 2017. Al actor, que interpreta a Eumeo en La Odisea de Christopher Nolan, le habían dado el papel antes de que Michael Keaton aceptara dar vida al villano en la cinta de Tom Holland. Leguizamo aún se muestra indignado al recordar lo sucedido y reconoce que su reacción fue clara: "¿Qué c... era esto?"

"Me ofrecieron interpretar al Buitre en Spider-Man y, entonces, la jefa del estudio me llamó y me dijo: 'John, esto es realmente terrible'", afirmó Leguizamo a The Hollywood Reporter. "Ya habíamos negociado y habíamos llegado a un acuerdo. Todavía no había firmado el contrato, pero las condiciones estaban pactadas y las negociaciones estaban muy avanzadas", recordó.

"Entonces me dijo: 'Queremos que nos devuelvas el papel. Michael Keaton quiere recuperarlo'", añadió el actor. "Y yo pensé: '¿Pero qué coño es esto?'. Nunca había oído algo tan loco. Podría haber demandado, pero mis representantes son todos unos cobardes", aseguró.

LEGUIZAMO ESTÁ DISPUESTO A INTERPRETAR A OTRO PERSONAJE DE CÓMIC

"También podría volverse en mi contra. Quiero decir, de todos modos, no soy una persona que recurra a los tribunales. No es mi forma de ser. Prefiero seguir adelante y crear mis propios proyectos", añadió.

Aun así, Leguizamo estaría interesado en asumir un papel de peso en otra franquicia de superhéroes. "Lo haría si me ofrecieran interpretar al Acertijo o un personaje de ese estilo. Volvería a otra franquicia, claro, siempre que me ofrecieran un papel a la altura. Pero luego me ofrecieron interpretar a un científico con un papel minúsculo en la cinta y dije: 'No, gracias. Gracias, pero no'".