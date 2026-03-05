John Leguizamo y Sasha Calle se unen a Scarlett Johansson en la nueva película del Exorcista - WARNER BROS. / SEARCHLIGHT / UNIVERSAL

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

El 12 de marzo de 2027 llegará a los cines la nueva película de El exorcista, dirigida y escrita por Mike Flanagan (La maldición de Hill House, Misa de medianoche) y protagonizada por Scarlett Johansson. Al reparto del filme, que cambién cuenta con el joven Jacobi Jupe (Hamnet), se suman ahora John Leguizamo (Atrapado por su pasado) y Sasha Calle (The Flash).

Según informa The Hollywood Reporter, el actor de 65 años "podría encarnar a un antagonista", si bien se desconocen más detalles sobre su personaje. De acuerdo con Deadline, no hay información sobre el papel de la actriz de 30 años, como también sucede con Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne y Diane Lane, intérpretes que ya formaban parte del elenco de un filme que aspira a reimpulsar la saga tras la mala acogida de El exorcista: Creyente.

Aunque tampoco hay grandes detalles sobre sus personajes, Johansson y Jupe serán madre e hijo en la ficción y encabezan un filme que no se tratará ni de una continuación de Creyente, la cinta de 2023 que debía inaugurar una trilogía, ni de un remake, sino de una historia original dentro de este universo.

MIKE FLANAGAN PROMETE "LA PELÍCULA MÁS ATERRADORA" QUE HA HECHO

"Esta es una oportunidad de hacer algo que creo que nunca se ha hecho dentro de la franquicia. Algo que honra lo que vino antes, pero que no está construido sobre la nostalgia", aseguró Flanagan en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde indicó que "realmente vi la oportunidad de hacer la película más aterradora que he hecho jamás. Sé que las expectativas son altas. Nadie está más intimidado que yo".

Aunque originalmente El exorcista iba a llegar a los cines el 13 de marzo de 2026, el propio Flanagan confirmó en junio de 2025 que la producción no había empezado todavía y que "no hay manera de estrenarla" el mes que se fijó. Ese mismo día, Universal retiró la película de su calendario de estrenos. De hecho, las últimas informaciones indican que el rodaje de El exorcista comenzará la semana del 9 marzo en Nueva York.