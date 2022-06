Samuel L. Jackson: "Prefiero ser Nick Fury o Mace Windu antes que ganar un Oscar"

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Samuel L. Jackson, a pesar de gozar de una dilatada trayectoria como actor y de haber participado en grandes blockbusters, solo tiene un Oscar honorífico en su haber, conseguido en 2021. Sin embargo, el intérprete desde hace casi quince años de Nick Fury en el Universo Cinematográfico Marvel, asegura que prefiere ese papel o el de Mace Windu en Star Wars antes que ganar un Oscar.

"Una vez que pasé página hace años y dejé de pensar 'debería haber ganado un Oscar por esto o debería haber ganado un Oscar por lo otro', dejó de suponer algo importante para mi", aseguró Jackson en una entrevista concedida a Los Angeles Times. "Siempre me divierto yendo a los Oscar y espero ansioso la cesta con regalos que envían por ser el presentador. Les doy cosas a mis familiares, a mi esposa e hija... Está muy bien, pero por lo demás ya lo había superado", añadió entre risas.

"Nunca dejaría que los Oscar fueran una medida de mi éxito o de mi fracaso como actor. Mi criterio de éxito es mi felicidad, preguntarme '¿Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo?'. Ahora no estoy haciendo películas que busquen estatuillas, y ya sabes lo que dicen, 'Si haces esta película, ganarás un Oscar'. No, gracias. Prefiero ser Nick Fury, o pasármelo bien haciendo de Mace Windu con una espada láser en la mano", prosiguió Jackson.

Esto no quiere decir que el actor estadounidense crea que no debería tener un Oscar. De hecho, Samuel L. Jackson le dijo a The Sunday Times en marzo que debería haber ganado el Premio de la Academia de Hollywood a mejor actor de reparto por su papel en Pulp Fiction. El trabajo a las órdenes de Quentin Tarantino le valió la que hasta la fecha es su única nominación a los premios de la Academia de Hollywood, pero la estatuilla finalmente fue a manos de Martin Landau por Ed Wood. Lo mismo opinó de su interpretación en Fiebre salvaje, por la que ni siquiera estuvo nominado.

Jackson siguió manifestando lo poco que le importan los premios en la profesión: "Me siento bien renunciando a papeles de los Oscar si eso significa hacer películas que la gente solo quiere ver para poder salir de sí mismos. Este es el tipo que elegí ser. Soy el tío que dice las frases que la gente lleva en sus camisetas. Hay actores de los que nadie recuerda una frase que haya dicho en una película en toda su carrera".

"La gente ve mis películas para ver lo loco que me voy a poner y cuántas veces voy a decir 'hijo de puta'. O lo que sea que los lleva a sus butacas", finalizó el actor.

Los fans de Marvel podrán ver a Samuel L. Jackson repetir su papel de Nick Fury en Secret Invasion, la próxima serie de Disney+ cuyo estreno, a falta de confirmación oficial, está previsto para finales de 2022 o principios de 2023. La serie, que protagonizará con Ben Mendelsohn (como el skrull Talos), será un crossover que girará en torno a una facción de skrulls que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la Tierra durante años

Además, el actor de 73 años también ha manifestado en varias ocasiones que le gustaría repetir su papel de Mace Windu en alguno de los proyectos de la saga Star Wars.