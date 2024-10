Samuel L. Jackson insiste en que Mace Windu sigue vivo en Star Wars

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Mace Windu sigue vivo. Al menos eso es lo que continúa pensando, tras tanto tiempo, Samuel L. Jackson del Maestro Jedi al que dio vida en la trilogía de precuelas de Star Wars.

La última vez que el protagonista de películas como, Pulp Fiction, El protegido o Esfera dio el salto a la galaxia de George Lucas fue cuando el lanzamiento en 2005 del Episodio III: La venganza de los Sith. Windu encabezó a un escuadrón de Jedis para detener al Canciller Palpatine. Y cuando el maestro parecía tener acorralado al villano, Anakin Skywalker, creyendo que sus opciones de salvar a Padme se desvanecerían sin la ayuda del Lord Sith, tomó la decisión de traicionar a la Orden Jedi cortándole la mano al personaje de Jackson.

Esto permitió que Palpatine lanzase sobre él una descarga de sus poderosos rayos y lo arrojase por la ventana. No obstante, muchos sostienen que el maestro Jedi no murió, y, de hecho, Jackson está convencido, como ya expresó anteriormente, de que Windu sigue vivo.

Tanto es así, que durante su visita a The Tonight Show, aseguró que tiene motivos de sobra para pensar que su personaje sobrevivió al encuentro con Darth Sidious. "Hay una historia en el universo de Star Wars sobre personas que han perdido un brazo o una mano, de manera que solo porque me cortasen el brazo y cayese por una ventana no quiere decir que esté muerto", sentenció el actor.

"¡Soy un Jedi! ¡El segundo Jedi más poderoso del universo, después de Yoda! Así que puedo flotar. Sí, está por ahí. Sí, caminando por la Tierra con Jules", añadió Jackson, refiriéndose a su personaje en Pulp Fiction, del que también tiene la certeza de que sigue con vida y disfrutando de ella.

Tras su aparición en La venganza de los Sith, Jackson interpretó a Mace Windu en Star Wars: Las Guerras Clon, filme de animación estrenado en 2008, sin olvidar, además, que los incondicionales de la saga pudieron escuchar la voz del personaje en una escena del Episodio IX: El ascenso de Skywalker. Por otra parte, el pasado mes de febrero, el intérprete le confesaba a Empire Magazine que le entusiasmaría interpretar al maestro Jedi en una nueva serie de la saga galáctica en Disney+.