The Acolyte, serie ambientada en la Alta República, cien años antes de los eventos relatados en las nueve películas de Star Wars, terminó su andadura en Disney+ el pasado mes de julio. La ficción de Leslye Headland, que fue cancelada, no tendrá segunda temporada, sufrió incluso desde antes de su estreno el boicot de los sectores más reaccionarios y tóxicos del fandom y el reparto tuvo que lidiar con continuos ataques de odio. Una situación inadmisible ante la que tendría que haber reaccionado el propio estudio, según la actriz Jodie Turner-Smith.

"Tienen que dejar de hacer eso de no decir nada cuando a la gente se le llena la boca en Internet con racismo y gilipolleces. No es justo no decir nada. Es realmente injusto", ha declarado la intérprete en una entrevista concedida a Glamour. "Estaría bien que la gente que tiene todo el dinero mostrara su apoyo y pusiera los pies en el suelo. Decir que esto es inaceptable: 'No eres un fan si haces esto'", añadía.

Turner-Smith se mostraba segura además de que posicionarse y hacer "una declaración realmente grande" no haría perder dinero a la compañía. "Apuesto a que no, porque la gente de color, y especialmente los negros, representan un porcentaje muy elevado del poder adquisitivo. Puede que les resulte más lucrativo, pero todo el mundo utiliza 'woke' como si fuera una palabrota", ha explicado.

La actriz, que en la ficción da vida a la madre Aniseya, líder del aquelarre de brujas de Brendok donde nacen (o son creadas) Osha y Mae, hablaba además en favor de su compañera de reparto, Amandla Stenberg, que interpretaba a las dos gemelas y puso "mucho cuidado y amor en ello", llegando incluso a escribir ensayos sobre sus personajes. "Y es decepcionante sentir que tu estudio no te cubre las espaldas de una manera muy pública", lamentaba.

Hace poco más de un mes, la propia Stenberg publicó un vídeo en sus redes sociales diciendo no sentirse sorprendida por la cancelación de la serie después del "aluvión de veneno" recibido, algo que le había afectado mucho al empezar a trabajar. "Llegó un momento en que me di cuenta de que, para seguir siendo yo misma, tenía que honrar mi sistema de valores haciéndome oír, incluso trabajando para Disney", declaró.

Por otro lado, lo ocurrido con The Acolyte es solo un caso entre muchos otros. La radicalización de algunos fans y la proliferación de campañas de boicot se ha vuelto algo tristemente común, un fenómeno ante el que los estudios todavía no saben cómo responder, como refleja un reportaje de Variety que abordaba la situación. "Especialmente cuando se trata de una conversación negativa y tóxica, ni siquiera participamos", expresaba un responsable de marketing, según recoge el medio.