La secuela de Jurassic World: El renacer da un mastodóntico paso adelante

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Jurassic World: El renacer, la última entrega de la saga jurásica, figura como la cuarta película más taquillera de 2025 tras recaudar 868,6 millones de dólares a nivel mundial. Con semejante rendimiento, Universal no tardó en mover ficha para dar luz verde a una continuación con Scarlett Johansson de nuevo como protagonista. A ella, según los últimos apuntes, se le sumarán sus compañeros de reparto en el anterior filme e incluso el director, Gareth Edwards.

Además de Johansson como Zora Bennett, la especialista en operaciones encubiertas que encabeza una misión para obtener ADN de dinosaurio, el periodista Jeff Sneider informa de que Mahershala Ali y Jonathan Baile volverán a interpretar, respectivamente, a Duncan Kincaid, jefe del equipo táctico que dirige la incursión en territorio de criaturas prehistóricas, y al Dr. Henry Loomis, paleontólogo del grupo. Por su parte, Gareth Edwards está en "negociaciones finales" para dirigir la secuela.

Por ahora, no hay fecha de estreno confirmada ni sinopsis oficial, pero el final de Jurassic World: El renacer dejó frentes abiertos. Tras recuperar muestras genéticas de tres gigantes prehistóricos, Zora decide hacer público un hallazgo sobre la biotecnología de origen dinosaurio que tiene potencial tanto para democratizar tratamientos médicos como para desatar un mercado negro de consecuencias imprevisibles.

"Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser, en gran medida, inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados, con climas parecidos a aquellos en los que una vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de esa biosfera tropical son la clave de un fármaco que podría salvar milagrosamente la vida de la humanidad", reza la sinopsis del filme.

El renacer amasó más de 868 millones de dólares a nivel mundial y, a pesar de ser números por debajo de las anteriores entregas de la saga, la franquicia mantiene una buena resistencia en taquilla que ya es marca de la casa: Jurassic World (2015) alcanzó los 1.671 millones, El reino caído (2018) llegó a los 1.310 millones y Dominion (2022) a los 1.002. Jurassic World: El renacer se queda por debajo de esos umbrales, pero confirma que el interés masivo por dinosaurios en pantalla grande sigue muy vivo.