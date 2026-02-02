Grammy 2026: Steven Spielberg entra al exclusivo club de los EGOT con La música de John Williams

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Steven Spielberg se ha alzado con su primer premio Grammy gracias al documental La música de John Williams, en el que ejercía de productor. Con este logro, el cineasta consigue otro mayor, adquiriendo el estatus de EGOT (un acrónimo que se refiere a los ganadores de los cuatro principales premios de la industria del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

Dirigida por Laurent Bouzereau, La música de John Williams explora la trayectoria del legendario compositor, desde sus comienzos como pianista de jazz hasta sus innumerables aportaciones al cine, siendo responsable de las bandas sonoras de algunas de las cintas más taquilleras de todos los tiempos que le han valido 54 nominaciones a los Oscar y cinco premios de la Academia de de Hollywood.

El documental aborda además su larga relación laboral con Spielberg, que comenzó en 1974, con Loca evasión, trabajando juntos en la mayor parte de la filmografía del realizador, incluyendo títulos tan míticos como Tiburón, La lista de Schindler o Salvar al soldado Ryan.

En un comunicado, Spielberg remarcó lo mucho que significaba para él ganar ese Grammy. "Este reconocimiento es obviamente muy significativo para mí, ya que valida lo que sé desde hace más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su talento artístico y su legado no tienen rival. Me siento orgulloso de estar asociado con la hermosa película de Laurent", expresó, según recoge The Guardian.

Esta era la primera nominación de Spielberg a los premios Grammy. El galardón se suma así a sus 3 Oscar, 12 Emmy y un Tony (que el director obtuvo por la producción del musical de Broadway A Strange Loop). Spielberg es además el productor más nominado en la historia de los Premios de la Academia, un récord que ampliaba este año con la nominación de Hamnet.

Considerado el "Grand Slam" de la industria audiovisual, solo otros 21 artistas aparte de Spielberg han adquirido el estatus de EGOT. Entre ellos se encuentran Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Elton John, Whoopi Goldberg, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Jennifer Hudson y Viola Davis. Además, 6 personas, entre ellas James Earl Jones y Liza Minnelli, han obtenido dicho estatus gracias a premios honoríficos que reconocen los logros de toda una vida.