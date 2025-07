Jurassic World: El renacer repite un polémico giro de guion de la saga Jurassic Park

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

El final de Jurassic World: El renacer sorprende a los espectadores con la reaparición de un personaje que parecía haber muerto. Inicialmente, el protagonista no iba a regresar, pero una modificación en el guion cambió su destino.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En uno de los momentos más tensos de la película, los protagonistas son perseguidos por el D-rex, un aterrador dinosaurio mutante. Tras darse cuenta de que el D-rex se siente atraído por la luz, Duncan (Mahershala Ali) enciende una bengala y lo aleja de los demás personajes, diciéndoles a Zora (Scarlett Johansson) y a los demás que abandonen la isla sin él y saltando al agua.

Duncan aparentemente acepta su muerte cuando el dinosaurio lo enfrenta. Una vez que su bengala se apaga, tanto el público como los personajes de la película asumen que ha muerto. En un giro de la trama, antes de que se alejen demasiado, Duncan lanza otra bengala al cielo, lo que permite que lo rescaten. Sin embargo, la cinta no explica cómo sobrevive Duncan a su encuentro con el D-rex.

En una entrevista con Screen Rant, el director Gareth Edwards reveló que Duncan originalmente iba a morir en la película. Según él, el personaje de Ali moría a manos del D-rex en el guion original de David Koepp. Finalmente, el estudio acabó convenciendo a Edwards de mantener al personaje con vida.

"Estaba escrito que moría, y empezamos con esa idea como: 'Vale, genial, va a morir. Eso está bien'. Y luego el estudio dijo: 'Mientras estén en Tailandia, ya que no vamos a volver, ¿queréis grabar una versión en la que vive?'. Eso me hizo reflexionar mientras hacíamos la película. Y fue como: 'Vale, de acuerdo, no podemos hacer esto a medias porque, si resulta que sobrevive, voy a vivir con eso el resto de mi vida'", relató.

"Realmente quería que fuera una buena versión de eso y que quedara elegante y todo eso. Así que comencé a imaginar: '¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo contaríamos esa historia?' Y comencé a pensar: 'Me gusta eso'", añadió.

Edwards explicó que, dado que Duncan originalmente debía morir, sus frases antes de encontrarse con el dinosaurio dan a entender que no logrará sobrevivir. "Creo que, como pensábamos que iba a morir, y lo escribimos así, lo hicimos así, y lo filmamos así, el público cree que va a morir, porque usamos esos pequeños trucos. La última cosa que le dices a tu mejor amiga antes de irte, eso simplemente le dice al público que no volverá. Dejamos todo eso, incluso sabiendo que iba a volver, y sentí que podía parecer una traición", confesó el cineasta.

"Me recordé a mí mismo -y obviamente nuestra película no está ni cerca de ser tan buena como esa-, pero en E.T., E.T. muere. Y cuando vuelve, es eufórico. Realmente quieres que viva, no te sientes engañado en absoluto", argumentó.

La supervivencia de Duncan repite un giro de guion polémico de Jurassic Park II. En la tercera película de la franquicia, Billy parece que muere tras salvar a Eric, un niño, de un ataque de dinosaurios. Después de caer a un río, varios dinosaurios lo atacan, aparentemente matándolo. Al igual que Duncan, Billy también iba a morir originalmente en Jurassic Park III. Sin embargo, el final fue reescrito y se revela que Billy fue salvado por los marines.