La saga El Padrino resucita con Connie Corleone como protagonista

El regreso de El Padrino, confirmado: La saga resucita con Connie Corleone como protagonista - PARAMOUNT

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Han pasado nada menos que 36 años desde que vio la luz El Padrino Parte III, el cierre de la trilogía cinematográfica basada en los libros de Mario Puzo. Ahora, la saga revivirá con una novela que continuará la historia y que centrará su trama en Connie Corleone, la hermana de Michael, y que verá la luz en 2027.

Según ha anunciado Random House, la editorial ha adquirido los derechos de una novela escrita por Adriana Trigiani, autora de Todo empezó aquel verano o Un tiempo para pensar, y que cuenta con la aprobación de los herederos de Puzo. Titulado Connie, el libro ampliará el universo de El Padrino desde el punto de vista de la hermana de Michael, a quien dio vida Talia Shire en las películas dirigidas por Francis Ford Coppola.

"Connie es una novela sobre cómo una mujer se abre camino en un mundo que ya ha decidido quién es ella, cómo es y cómo debe ser tratada", adelanta la autora en un comunicado que recogen varios medios estadounidenses. "Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo hicieron por su cuenta y riesgo. Lo mismo ocurrirá con Connie Corleone", avanza Trigiani sobre el libro, que se publicará en 2027.

Paramount continúa teniendo los derechos cinematográficos de las novelas de El Padrino, mientras que los herederos de Puzo, fallecido en 1999, pueden seguir publicando libros que amplíen el universo de la saga. Ambas partes llegaron a este acuerdo tras años de disputas legales por los derechos de los personajes creados por Puzo.

EL VERDADERO ORIGEN DE VITO CORLEONE

La novela Connie tiene su germen en un ensayo que Trigiani publicó en la plataforma Substack acerca de lo poco que se sabe sobre las mujeres de la familia Corleone en El Padrino. "Llevábamos tiempo buscando a alguien que volviera a contar la historia desde una nueva perspectiva", asegura en un comunicado Anthony Puzo, hijo del autor, que entró en contacto con Trigiani a raíz de este ensayo.

"Adriana [Trigiani] se quedó alucinada cuando le conté que el personaje de Vito Corleone, interpretado en las películas por [Marlon] Brando y [Robert] De Niro, estaba basado en realidad en mi abuela. Hablamos de cómo las mujeres dirigían nuestras dos familias, pero entre bastidores", explica Anthony Puzo, añadiendo que la visión de Trigiani sobre la vida del personaje de Connie les dejó "boquiabiertos".

La primera novela de El Padrino, escrita por Mario Puzo en 1969, fue llevada a la gran pantalla en 1972 por Francis Ford Coppola que, además de dirigir, coescribió el guion de la cinta junto a Puzo. La trilogía cinematográfica se completó con dos películas más, que vieron la luz en 1974 y 1990, respectivamente. En cuanto a los libros, Puzo escribió una secuela titulada El siciliano en 1984. Tras su muerte, el universo literario de la saga se amplió con tres novelas más: El padrino: El regreso y El padrino: La venganza, escritos por Mark Winegardner, y La familia Corleone, de Ed Falco.