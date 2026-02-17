Coppola, Pacino o De Niro lloran a Robert Duvall: "Fue un honor, era un actor nato"

Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert De Niro lloran a Robert Duvall: "Fue un honor, era un actor nato" - CONTACTO

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Hollywood llora la pérdida de una de sus leyendas, Robert Duvall, fallecido el domingo 15 de febrero a los 95 años. La noticia ha desencadenado una oleada de mensajes rindiendo tributo al intérprete de figuras clave del séptimo arte como Francis Ford Coppola, Al Pacino o Robert De Niro, entre otros, que subrayan el peso del intérprete en el Hollywood y la huella que dejó en películas imprescindibles como El padrino y Apocalypse Now.

Tal y como recordó el director de Drácula o La conversación, ambos coincidieron en siete títulos a lo largo de sus carreras, una asociación creativa que ayudó a fijar algunas de las interpretaciones más influyentes de Duvall como el 'consigliere' Tom Hagen en las dos primeras entregas de El padrino o el coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now.

"Qué duro enterarse de la pérdida de Robert Duvall. Un actor extraordinario y una parte esencial de American Zoetrope desde sus inicios: Llueve sobre mi corazón, La conversación, El padrino, El padrino II, Apocalypse Now, THX 1138, Asesinato a ritmo de tango", ha lamentado en Instagram Francis Ford Coppola, uno de los colaboradores más constantes de Duvall a traves de su productora fundada junto a George Lucas.

Otros rostros del universo Coppola como Al Pacino y Robert De Niro también se sumaron a los mensajes de despedida. "Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato, su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo echaré de menos", ha apuntado Pacino, mientras que De Niro añade que "Dios bendiga a Bobby. Ojalá yo pueda vivir hasta los 95. Que descanse en paz".

Pacino y Duvall compartieron reparto en El padrino y El padrino II, dando vida a Michael Corleone y Tom Hagen, el consigliere y mano derecha de la familia. Aunque no llegó a compartir escena con Duvall, De Niro se incorporó a la trilogía en la segunda entrega como el joven Vito Corleone, por lo que los tres figuran juntos en el reparto de la icónica El padrino II.

"Divertido hasta decir basta. Fuerte hasta decir basta. Uno de los mejores actores que hemos tenido y un gran hombre con quien hablar y reír. Lo quería muchísimo. Todos lo queríamos. Hay tantas películas legendarias entre las que elegir... Vedlas cuando podáis", ha escrito en Instagram Adam Sandler, que compartió reparto con Duvall en Garra. "Le mando a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos nuestras condolencias", continúa Sandler.

También Viola Davis recuerda el "honor" de haber trabajado con él en el thriller Viudas. "Me quedé asombrada. Siempre me han asombrado tus enormes retratos de hombres que, siendo callados, dominaban desde su humanidad. Eras un gigante, un icono", apunta la actriz en Instagram, donde asegura que "la grandeza nunca muere, se queda como un regalo. Descanse bien, señor. Tu nombre se recordará. Que los coros de ángeles canten hasta tu descanso".

"Actuamos juntos y nos hicimos amigos. Compartimos una gran tarde en el porche de mi casa hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor. Descansa en paz, RD", indica Michael Keaton en Instagram, que coincidió con Duvall en la comedia periodística Detrás de la noticia, mientras que el escritor Stephen King ha optado por evocar en X una de las frases más emblemáticas asociadas a su filmografía, que pertenece a Apocalypse Now: "Me encanta el olor a napalm por la mañana. Descansa en paz, Robert Duvall".

"I love the smell of napalm in the morning!"

RIP Robert Duvall — Stephen King (@StephenKing) February 16, 2026

Walton Goggins, que participó con un pequeño papel en Camino al cielo, cinta escrita, dirigida y protagonizada por Duvall, ha definido al difunto como un "mentor" y un "héroe". "El privilegio de trabajar con este hombre y de conocerlo sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Fue mi Estrella Polar, mi héroe", dice el actor en Instagram, donde comparte unas imágenes de las que revela que "llevo estas fotos conmigo desde hace 30 años. Las hizo el fotógrafo fijo del rodaje de CAMINO AL CIELO. Yo tenía 24 años".

"Otro día. Otra pérdida icónica e irreemplazable. Duvall fue, sencillamente, uno de los mejores que lo han hecho jamás. Desde las películas de El padrino hasta Apocalypse Now, desde Camino al cielo hasta Matar a un ruiseñor, Duvall no solo formaba parte del cine, sino que lo ha definido a través de las épocas. Descansa en paz", señala Josh Gad en sus redes sociales.

En paralelo, el director Scott Cooper, que lo dirigió en Corazón rebelde y en Los crímenes de la academia, la última película de Duvall, reivindicó para Variety el papel del actor como guía personal y creativo: "Consideré a la estrella de El padrino mi mentor artístico más importante. Produjo y actuó en mi primera película, Corazón rebelde, y desde ese momento leyó casi todos los guiones que escribí, ofreciéndome su sabiduría silenciosa y una fe inquebrantable en mí".

"Fue mi apoyo más feroz, no con grandes gestos, sino con honestidad, rigor y amor por el propio trabajo. Su legado como uno de los verdaderos gigantes de la interpretación está asegurado, pero lo que más me llevaré conmigo es su generosidad, su humildad y el ejemplo que dio de una vida dedicada por completo a la verdad. No sería el cineasta ni el hombre que soy sin él", añade el director de Springsteen: Deliver Me from Nowhere.