MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Una de las críticas más repetidas que ren sumomento recibió la tercera entrega de El padrino es fue la notable ausencia de Robert Duvall, que en las dos películas anteriores interpretó al abogado Tom Hagen, el 'consigliere' de los Corleone. Fallecido el pasado 15 de febrero a los 95 años, el actor iba a desempeñar un papel importante en el cierre de la trilogía, pero su regreso se frustró por un desacuerdo salarial.

"Dije que trabajaría sin problema si le pagaban a Al Pacino el doble de lo que me pagaran a mí, eso está bien. Pero no tres o cuatro veces, que es lo que hicieron", reveló Duvall en una entrevista de 2004 con 60 Minutes, programa en el que aseguró que este conflicto derivó en su salida del proyecto.

Por su parte, el director de la trilogía, el legendario Francis Ford Coppola, abordó este caso en el comentario de audio de la película, donde explicó que Duvall habría reclamado una cifra que el proyecto no podía asumir. Ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo, el realizador de Apocalypse Now optó por retirar al personaje de Duvall del guion y cubrir su ausencia mediante la incorporación del abogado interpretado por George Hamilton.

En paralelo, Coppola, uno de los colaboradores más constantes de Duvall a través de su productora fundada junto a George Lucas, American Zoetrope, ha lamentado en Instagram la muerte del intérprete: "Qué duro enterarse de la pérdida de Robert Duvall. Un actor extraordinario y una parte esencial de American Zoetrope desde sus inicios: Llueve sobre mi corazón, La conversación, El padrino, El padrino II, Apocalypse Now, THX 1138, Asesinato a ritmo de tango".

Con un presupuesto de solo 6 millones de dólares, El padrino recaudó casi 250 millones a nivel mundial, lo que la convirtió en su momento en la película más taquillera de la historia. El padrino. Parte II sumó alrededor de 93 millones de dólares en todo el mundo con un coste de producción de unos 13 millones, mientras que El padrino. Parte III alcanzó unos 137 millones de dólares a nivel global con un presupuesto de 54 millones. En conjunto, la saga ha amasado 480 millones de dólares.

El éxito de la trilogía también se materializó en el apartado de premios. El primer filme ganó el Oscar a mejor película y sumó tres estatuillas en total, la segunda repitió el triunfo en mejor película y acumuló seis galardones y la tercera fue candidata en siete categorías, incluidas mejor película y mejor dirección, pero se marchó de vacío.