Ryan Reynolds responde a Jamie Lee Curtis tras su broma sobre Marvel

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Jamie Lee Curtis acudió a la Comic-Con de San Diego para presentar Mother Nature, su primera novela gráfica. Durante el evento, la actriz hizo una broma sobre Marvel, un comentario por el que posteriormente se disculpó y sobre el que también se ha pronunciado Ryan Reynolds.

En la Comic-Con, Jamie Lee Curtis participó en un juego de preguntas y respuestas en el que le preguntaron en qué fase se encontraba ahora el Universo Cinematográfico Marvel. "En una mala", contestó.

Tras este comentario, la actriz se disculpó en X. "Mis comentarios sobre Marvel fueron estúpidos y me comportaré mejor", escribió. "He contactado con Kevin Feige y ya no jugaré en esa arena que llamamos Internet ni participaré en la promoción del papel higiénico o en juegos diseñados para clics, no para contenido o conversación", añadió.

My comments about Marvel were stupid and I will do better. I've reached out to Kevin Feige and will no longer play in that mud slinging sandbox of competition we call the internet nor will I engage in the toilet paper promotion or game play that is designed for clicks not content…