Proyecto Salvación, la aventura espacial de Ryan Gosling, ya tiene fecha de estreno en Prime Video... y es inminente

Proyecto Salvación, protagonizada por Ryan Gosling, ya tiene fecha de estreno en Prime Video... Y es inminente - SONY PICTURES

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Este viernes 3 de julio, llega a Prime Video Proyecto Salvación, la película basada en la novela superventas escrita por Andy Weir. Protagonizada por Ryan Gosling (Barbie, Drive), sigue la historia de un profesor que se embarca en una misión al espacio con un claro objetivo, aunque él no recuerde cómo llegó hasta allí.

Tras su estreno en cines el 27 de marzo, donde recaudó más de 680 millones de dólares, la cinta dirigida por los ganadores del Oscar Phil Lord y Christopher Miller (La LEGO película), aterriza en la plataforma de streaming de Amazon.

"El profesor de ciencias Ryland Grace (Gosling) se despierta en una nave a años luz de su hogar sin ningún recuerdo de quién es o cómo ha acabado en ese sitio. Mientras recupera su memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está causando que el sol se extinga. Ryland deberá recurrir a su conocimiento científico y sus ideas poco convencionales para salvar a la Tierra de la extinción... pero una inesperada amistad hará que no tenga que hacerlo solo", reza la sinopsis oficial del filme.

Con la dirección de Lord y Miller, Proyecto Salvación está escrita por Drew Goddard (La cabaña en el bosque) y producida por Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Aditya Sood, Rachel O'Connor y Andy Weir. Además, junto a Gosling, el reparto lo completan Sandra Hüller (Anatomía de una caída), James Ortiz (The Woodsman), Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (Industry), Milana Vayntrub (Monstruo) y Priya Kansara (Los Bridgerton).