Ryan Gosling explica por qué ya no acepta "papeles oscuros" - JENNIFER BLOC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

A lo largo de su carrera, Ryan Gosling ha hecho todo tipo de películas, desde thrillers como Drive hasta comedias como Barbie. En una reciente entrevista, el actor ha explicado qué criterio sigue a la hora de elegir sus papeles, una decisión para la que tiene muy en cuenta a su familia.

Gosling, que está casado con Eva Mendes, habló sobre su elección de roles en una entrevista con The Wall Street Journal. "Realmente no acepto papeles que me vayan a poner en algún tipo de lugar oscuro. En este momento, intento leer la situación en casa y sentir qué será lo mejor para todos nosotros", dijo. "Las decisiones que tomo, las tomo con Eva y las tomamos pensando primero en nuestra familia", agregó el intérprete.

El actor también contó que este cambio en la forma de elegir roles fue una decisión que tomó cuando participó en La La Land. "Creo que La La Land fue la primera. Fue algo así como: 'Oh, esto también será divertido para ellos, porque aunque no vendrán al set, practicamos piano todos los días, bailamos o cantamos'", dijo.

"El interés por Barbie y su desinterés por Ken fue una inspiración. Pensé que ya estaban haciendo pequeñas películas sobre sus Barbies en el iPad cuando sucedió, así que el hecho de que yo también fuera a trabajar para hacer una daba a entender que estábamos alineados", agregó.

Pese a elegir sus papeles teniendo en cuenta a su familia, el pasado enero confesó a E! News que no había dejado a sus hijas ver Barbie. "No sé si deberías ver a tu padre como Ken. No sé qué edad es una buena edad para ver a tu padre hacer eso. Es bastante loco", declaró.

Sin embargo, el intérprete desveló que sus hijas sí conocen la película. "Han visto pequeñas partes y vinieron al set un día que hice un gran número musical", apuntó el actor, que también explicó que las niñas son fans de la muñeca. "Sabía que les encantaría porque decían: 'Oye, ¿podemos ir a Target?'. E íbamos a Target y poco a poco iban al pasillo de Barbie. Y mi esposa y yo dijimos: 'Está bien, creo que es hora de dejarles tener Barbies'. Y no tenían ningún interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante", aclaró.