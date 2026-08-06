Russell Crowe exhibe su brutal transformación a lo Gladiator para The Last Druid - CONTACTO

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Russell Crowe se encuentra rodando The Last Druid, película de William Eubank que sigue a un pacífico anciano celta que se ve obligado a tomar las armas para proteger a los suyos de la ambición de un emperador. Ahora, el actor ha mostrado su brutal transformación física para el papel.

"En el gimnasio con Drew McIntyre. Un buen chico. La sal de la tierra. Acabando el rodaje de The Last Druid", ha escrito el intérprete en su cuenta de Instagram, en un texto que acompaña a una fotografía suya marcando bíceps.

"Llevamos rodando en España desde mayo", continúa el mensaje de Crowe, que aprovechaba además para recordar que han pasado dos años desde que interpretara a Hermann Goering en Núremberg. "Las largas y calurosas jornadas bajo el precioso sol español han sido, sin duda, una gran fuente de motivación. Como siempre digo, hay que ir paso a paso. La constancia es tu aliada", termina.

SIMILITUDES CON GLADIATOR

Según señala ScreenRant, es de esperar que surjan comparaciones entre The Last Druid y Gladiator, por compartir a Crowe como protagonista y a Roma como amenaza. De hecho, el medio estadounidense llegó a sugerir en un artículo de 2024 que la premisa de The Last Druid bien podría haber sido, tras algunas revisiones, la de Gladiator 2.

Aparte de con Crowe, el reparto del filme cuenta con Rose Leslie (Juego de tronos), Andreas Pietschmann (Dark) y Daniel Zovatto (It follows), entre otros.

Cabe recordar que Crowe ya había compartido imágenes de su transformación física hace unos meses, aunque haciendo alusión a otro de sus últimos proyectos, el 'reboot' de Los inmortales. El ganador de un Oscar dará vida al espadachín Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, mentor de Connor MacLeod, al que encarna Henry Cavill.