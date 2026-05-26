Russell Crowe avisa a unos fans en París que no le empujen: "En cuanto alguien haga el capullo, me largo" - CONTACTO

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Russell Crowe, que el pasado domingo asistió al torneo Roland Garros, fue grabado al dirigirse la multitud de fans que lo esperaban a la entrada de su hotel en París. Un vídeo que él mismo ha comentado, criticando el texto que lo acompañaba. Las imágenes muestran al actor estableciendo unas normas claras para la firma de autógrafos y el mensaje señala que "los fans no siempre son la prioridad número uno".

"¿Me estáis escuchando?", se escucha decir al protagonista de Gladiator en el vídeo en cuestión. "Quedaos donde estáis, no me empujéis, joder, y yo iré hacia vosotros", continuaba diciendo Crowe a los que le pedían un autógrafo, reforzando sus palabras con gestos para que todos, independientemente de su idioma, comprendiesen que debían permanecer calmados. "Dejad espacio a todo el mundo. En cuanto alguien se porte como un capullo, me largo. ¿Queda claro?", advirtió.

Las imágenes también captan el momento en el que un fan le pide al actor si puede añadir el nombre de su personaje en Gladiator, Maximus, a su firma, una petición que el intérprete rechaza sin contemplaciones.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE RUSSELL CROWE

El vídeo, compartido por TMZ, iba acompañado de unas palabras que sin duda condicionan la manera en la que se percibe el comportamiento de Crowe. "Si necesitabas un recordatorio de que los fans no siempre son la prioridad número uno, fíjate en Russell Crowe, porque el tipo no estaba dispuesto a tolerarlo en absoluto a las puertas de su hotel de París", rezaba el texto.

Clickbait. Everybody got their autograph and selfie, the passage to the hotel was kept free for guests, and I still got to the airport on time. One man, no security. Handled. What’s your problem ? https://t.co/Yxo2BIFSe9 — Russell Crowe (@russellcrowe) May 26, 2026

No obstante, la apreciación del medio estadounidense no sentó bien al oscarizado actor, que respondió a ella en sus redes sociales. "Clickbait. Todo el mundo consiguió su autógrafo y su selfi, el paso hacia el hotel se mantuvo libre para los huéspedes y, aun así, llegué al aeropuerto a tiempo. Un solo hombre, sin controles de seguridad. Todo bajo control. ¿Cuál es vuestro problema?", escribió.