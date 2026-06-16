Russell Crowe vuelve a cargar contra Gladiator 2: Fracasó porque "no entendieron el núcleo moral" de la primera - PARAMOUNT PICTURES/UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Russell Crowe se hizo con un Oscar por su papel como Máximo Décimo Meridio en Gladiator, papel que, como era de esperar teniendo en cuenta su final, no volvió a retomar en la secuela, que llegaba el pasado 2024, casi 25 años después del estreno de la original. El actor no dudó en criticar la secuela de Ridley Scott, señalando que le faltaba el núcleo moral que tan importante había sido en la primera entrega, una observación que ha vuelto a remarcar recientemente.

Ha sido durante su paso por el Taormina Film Festival que Crowe ha vuelto a ofrecer su opinión sobre Gladiator 2, afirmando que los responsables no habían comprendido el "núcleo moral" que había hecho funcionar el filme original. Según recoge Collider, el intérprete argumentó que la historia de su personaje era tan impactante por girar en torno a la devoción que había sentido por su hijo y su esposa asesinados.

Crowe recordó que hubo varias discusiones durante el rodaje de la película del 2000 en las que él nunca dejó de "insistir", manteniéndose firme en su postura a pesar de que el estudio se oponía a él en un punto en concreto. "Dije: 'Esta es la historia de un hombre que está vengando la muerte de su esposa y su hijo. No puede haber un momento en ese viaje en el que se detenga y tenga relaciones sexuales con alguien. No tiene ningún sentido... eso destruye el viaje'", explicó. "Por suerte para mí, Ridley [...] estuvo de acuerdo conmigo en aquel momento, y ese era el núcleo moral de la película", añadió.

CROWE OPINA QUE GLADIATOR 2 FUE UN FRACASO

"Resulta muy interesante que en la segunda película se destruyera ese núcleo moral, ya que la segunda apenas recaudó lo mismo que la primera", expresó Crowe, señalando en todo caso que "eso fue veinte años después".

"Y si tenemos en cuenta el cambio que ha sufrido el valor del dólar, fracasaron, y fracasaron porque no entendieron por qué la primera tuvo éxito: porque tenía un núcleo moral", expuso.

La primera entrega de Gladiator, que contó con un presupuesto de aproximadamente 103 millones de dólares, ha recaudado 465 millones en total, sumando todos sus estrenos y fue nominada a 12 premios Oscar, haciéndose finalmente con 5 estatuillas, entre ellas la de mejor película y la de mejor actor para Crowe. Por su lado, Gladiator 2 costó algo más del doble, unos 250 millones de dólares y recaudó más o menos lo mismo, 460 millones de dólares. La secuela solo recibió una nominación a los Oscar por diseño de vestuario pero no se alzó con el galardón.

Dirigida por Scott a partir de un guion de David Scarpa, Gladiator 2 contó en su reparto con Paul Mescal como Lucio Vero (el hijo ilegítimo de Máximo), Pedro Pascal como el general Marco Acacio, Denzel Washington como Macrinus, Joseph Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de con Connie Nielsen y Derek Jacobi retomando sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.