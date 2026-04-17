Primer y potente adelanto del reinicio de Los Inmortales con Henry Cavill, que revela el origen de Connor McLeod

Archivo - Primer y potente adelanto del reinicio de Los Inmortales con Henry Cavill - NETFLIX - Archivo

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Henry Cavill se encuentra actualmente rodando, bajo la dirección de Chad Stahelski (John Wick), el esperado reinicio de Los Inmortales (Highlander). Sin embargo, los asistentes a la CinemaCon han podido disfrutar de un potente y exclusivo adelanto que revela el origen de Connor McLeod y ofrece un primer vistazo al papel que desempeñará Russell Crowe en la cinta.

"Estamos solo a mitad de la producción, pero ya sentimos que estamos haciendo algo verdaderamente especial", afirmó Cavill en el vídeo dirigido a los asistentes de la CinemaCon, donde presentó el metraje del filme.

Hasta el momento, el avance no se ha difundido fuera del evento que se celebra en Las Vegas. Según describen varios medios como The Hollywood Reporter y ScreenRant, pese a su breve duración, el personaje de Cavill se presenta como Connor McLeod, un inmortal nacido en 1518.

BRUTAL ENFRENTAMIENTO ENTRE MCLEOD Y KURGAN

Las secuencias de acción evocan, según señalan las descripciones publicadas, el impactante estilo visual de Stahelski en John Wick, y una de las que se pudieron ver es un brutal choque entre McLeod y el gran antagonista de la película, Kurgan. "Cuando mi espada cambie la historia, tendrás un asiento en primera fila, escocés", le advierte el villano interpretado por Dave Bautista a Connor, quien responde con sorna.

A pesar de que en buena medida las imágenes se centraron en el set y decorados, estas secuencias también mostraron un primer vistazo al papel de Crowe como Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, el mentor al que interpretó Sean Connery en la película original de 1986, protagonizada por Christopher Lambert. El avance finaliza con una secuencia de varios personajes repitiendo la icónica frase que define la saga: "Solo puede quedar uno".

Dirigida por Stahelski a partir de un guion de Michael Finch, cuyos primeros borradores fueron realizados por Ryan J. Condal y Kerry Williamson, Los Inmortales también cuenta en su reparto con Karen Gillan, Djimon Hounsou, Marisa Abela y Max Zhang.

El filme original de Los Inmortales, dirigido por Russell Mulcahy con Lambert en el papel de Connor MacLeod, se estrenó en 1986. Tras varias secuelas y series sin éxito, en 2007 se estrenó Los Inmortales: El origen, cinta que fue un auténtico fracaso en taquilla.