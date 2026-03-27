Rusia veta Mr. Nobody contra Putin, el documental ganador del Oscar que denuncia la propaganda de guerra en las aulas

Rusia veta Mr. Nobody contra Putin, el documental ganador del Oscar - MADE IN COPENHAGEN

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Un tribunal de la ciudad rusa Cheliábinsk ha prohibido la distribución en tres plataformas de streaming de Mr. Nobody contra Putin, el documental ganador del Oscar que denuncia el adoctrinamiento escolar en torno a la guerra de Ucrania. Según informa Sota Vision, medio de comunicación independiente ruso, la resolución sostiene que la película promueve "el terrorismo" y "una actitud negativa hacia el actual Gobierno".

Codirigida por Pavel Talankin y David Borenstein, la producción se articula a partir de dos años de imágenes grabadas en secreto por el propio Talankin, videógrafo de una escuela de Cheliábinsk, y sacadas clandestinamente de Rusia. El metraje retrata cómo la propaganda favorable a la invasión de Ucrania se incorpora a las aulas a través de lecciones sobre la necesidad de "desnazificar" aquel país, intervenciones de veteranos de guerra, competiciones de lanzamiento de granadas y sesiones dedicadas al manejo de armas.

La presión institucional sobre el documental se intensificó el 18 de marzo, tres días después de que Mr. Nobody contra Putin se alzara con el Oscar a mejor documental y casi un mes después de imponerse en los BAFTA en la misma categoría. El Consejo de Derechos Humanos designado por el Kremlin denunció que en la cinta "se utilizaron imágenes de menores sin obtener el consentimiento de sus padres" y anunció su intención de dirigirse a la Academia de Hollywood para reclamar una investigación.

A ello se sumó el rechazo del tribunal a la aparición de la bandera blanca, azul y blanca, emblema empleado por sectores de la oposición rusa contra la guerra y prohibido en el país por considerarse un símbolo extremista. De acuerdo con Sota Vision, que ha publicado un audio de la vista, se trata del primer caso conocido en el que la Justicia rusa restringe el acceso a Mr. Nobody contra Putin en Rusia, aunque continúan circulando copias piratas en internet. En España, el documental está disponible en Filmin y en Movistar Plus+.

El movimiento encaja con la línea mantenida por el Kremlin desde el inicio de la invasión de Ucrania hace cuatro años. En ese tiempo, las autoridades han endurecido la represión contra la disidencia y han reformado los programas escolares para reforzar el relato oficial sobre la ofensiva militar, utilizando el sistema educativo como una herramienta de movilización ideológica y respaldo al conflicto.

"Durante cuatro años hemos mirado al cielo en busca de estrellas fugaces para pedir un deseo muy importante... Pero hay países donde, en lugar de estrellas fugaces, caen bombas del cielo y sobrevuelan drones", denunció Talankin al recoger el Oscar el 15 de marzo. "Por el bien de nuestro futuro y por el bien de todos nuestros hijos, pongamos fin a todas las guerras", concluyó el cineasta, que abandonó Rusia en 2024.