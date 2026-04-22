Rocky, el genial alien de Proyecto Salvación, va a por su Oscar

Rocky, el genial alien de Proyecto Salvación, puede ganar el Oscar - SONY PICTURES

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Uno de los aspectos más celebrados de Proyecto Salvación, la película que adapta la novela de Andy Weir, ha sido uno de sus personajes, Rocky. Y en dar vida al entrañable alienígena rocoso que acompaña a Ryan Gosling en su aventura espacial ha sido clave el actor y maestro titiritero James Ortiz, cuyo trabajo podría valerle una inusual nominación en los premios Oscar.

Aunque la temporada de premios aún queda lejos, es de esperar que Proyecto Salvación compita en las principales categorías, entre ellas la de mejor película y mejor dirección para Phil Lord y Christopher Miller, y que se posicione también como una gran favorita en categorías técnicas. Según señala Variety, Ortiz será propuesto además como mejor actor de reparto, algo que genera complejas preguntas, al no tratarse de una actuación al uso, sino basada en el marionetismo y la interpretación vocal.

En todo caso, el medio estadounidense señala que, de acuerdo con las normas vigentes, el trabajo de Ortiz puede entrar dentro de la mencionada categoría. También podrá ser elegible en otros galardones como los Actor Awards (donde los titiriteros están bajo la jurisdicción del SAG-AFTRA) o los BAFTA, que ya fueron los primeros en nominar una interpretación de doblaje en una película de animación con Eddy Murphy optando al reconocimiento de mejor actor de reparto por su papel en Shrek.

Mientras que las directrices actuales de los Critics Choice Awards no excluyen explícitamente el trabajo de Ortiz en Proyecto Salvación, con lo que es posible que también pueda competir en estos premios, las normas de los Globos de Oro lo hacen inelegible.

"Normalmente, hablamos del arte de los títeres como un logro técnico, y lo es", explicó Ortiz en declaraciones al medio estadounidense. "Es un espectáculo. Sin embargo, para mí, como intérprete, ese nunca es mi punto de partida. Me interesa el corazón del personaje: lo que intenta comunicar, lo que siente en el fondo", señaló.

"Cuando podemos tomar un medio como el arte de los títeres, que a menudo se considera decorativo, y dar vida a un personaje con un corazón que late de una forma que realmente conmueve a la gente, entonces estamos haciendo algo verdaderamente significativo", expuso el intérprete.

ROCKY PODRÍA TRAER DE VUELTA UN PREMIO OLVIDADO

La ambigüedad sobre en qué categoría colocar un particular logro cinematográfico no es nada nuevo. De hecho, la Academia creó en 1972 el premio al logro especial, precisamente para dar reconocimiento a trabajos innovadores difíciles de clasificar.

El galardón se utilizó sobre todo para destacar avances en efectos de sonido y visuales, premiando por ejemplo a L. B. Abbott y A. D. Flowers por los efectos visuales de La aventura del Poseidón, a Ben Burtt por crear la voz de R2-D2 en Star Wars o a Richard Williams por su trabajo como director de animación en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, supervisando la integración de personajes y ayudando a diseñar figuras icónicas como Jessica Rabbit.

Aunque el premio lleva décadas olvidado (el último en recibirlo fue el filme de Pixar Toy Story, cinco años antes de que se instaurara la categoría a mejor película de animación), Ortiz y Rocky podrían ofrecer la oportunidad perfecta para traerlo de vuelta de no ser considerados aptos para las categorías de interpretación.