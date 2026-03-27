El final de Proyecto Salvación: ¿Logra Ryland salvar el universo con Rocky y volver a la Tierra?

El final de Proyecto Salvación: ¿Logra Ryland salvar el unierso con Rocky y volver a la Tierra? - SONY PICTURES

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Proyecto Salvación, largometraje dirigido por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizado por Ryan Gosling. Basada en la novela homónima de Andy Weir, en esta aventura de ciencia ficción un profesor enviado al espacio y un alienígena deben investigar una amenaza cósmica que compromete el futuro de sus respectivos planetas.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Proyecto Salvación despega con Ryland Grace despertando solo en una nave, con la memoria hecha añicos y acompañado únicamente por los cadáveres de sus dos compañeros de tripulación. En paralelo, la Tierra afronta una grave crisis provocada por los astrófagos, organismos que drenan la energía del Sol y amenazan con provocar un enfriamiento catastrófico durante las décadas siguientes.

Conforme recupera sus recuerdos, el filme revela que Grace fue decisivo para estudiar la anomalía y para preparar la misión de Tau Ceti, el sistema estelar al que se dirige la expedición y que parece resistir a los astrófagos. No obstante, en un primer momento no estaba previsto que fuera el propio protagonista quien se embarcara en una misión que se desvela que es suicida.

La misión Hail Mary debía enviar en un viaje sin retorno a un piloto, un ingeniero y un científico, pero una explosión mató al oficial científico titular y a su sustituto horas antes del despegue. Sin tiempo para formar a nadie más, Grace era el único con conocimientos suficientes para ocupar ese puesto, aunque él se niega e intenta escapar. Sin embargo, desesperados por la posible aniquilación de la Tierra, al dispositivo internacional coordinado por Eva Stratt lo detiene, seda y embarca en la nave a la fuerza.

Ya en Tau Ceti, Grace descubre que no está solo. Allí conoce a Rocky, un extraterrestre procedente del planeta Erid, cuya rocosa especie afronta exactamente la misma amenaza en su estrella. Durante buena parte del metraje, ambos colaboran para averiguar por qué Tau Ceti no se apaga como el Sol y como la estrella de Rocky.

RYLAND Y ROCKY DESCUBREN LA SOLUCIÓN: LA TAUMEBA

Tras días de investigación conjunta a lo largo de la cual forjan una fuerte amistad, descubren que el motivo por el que ese sistema no muere como los suyos es porque alberga un organismo microscópico que se alimenta de los astrófagos e impide que su población crezca sin control: la taumoeba. Grace y Rocky elaboran un plan para recoger muestras sin acercar demasiado la Hail Mary al planeta, construyendo una enorme cadena con la que recoger material biológico clave para salvar dos civilizaciones enteras.

La operación se complica cuando una fuga en el depósito de combustible hace que la Hail Mary entre en un giro descontrolado y deje a Grace inconsciente. Rocky abandona entonces la seguridad de su microhábitat controlado para rescatarlo y salvar la misión, pero queda gravemente herido. Con Rocky entre la vida y la muerte, Grace se encarga de estudiar las muestras obtenidas, descubre cómo reproducir la taumoeba y encuentra la manera de hacerla resistente a los altos niveles de nitrógeno de Venus, el lugar al que el organismo viaja para reproducirse en el sistema solar.

Con diseños de Rocky y material de xenonita, el protagonista fabrica contenedores capaces de transportar una sustancia tan valiosa como peligrosa, antes de que ambos celebren, ya con Rocky recuperado, el aparente éxito de la misión y se preparen para volver cada uno a su mundo. Pero el gran giro llega durante ese regreso.

Antes de partir, Rocky incluso le ha cedido combustible a Grace para que no muera en su vuelta a casa, pero el científico descubre demasiado tarde que la taumoeba puede destruir los contenedores de xenonita y dirigirse de inmediato hacia su alimento favorito: el astrófago, que además es el combustible que impulsa la Hail Mary. Grace logra contener el problema en su propia nave, aunque comprende que Rocky viaja en una estructura construida enteramente de xenonita, de modo que su amigo y todo Erid están condenados.

EL DILEMA DE RYLAND: ¿VOLVER A LA TIERRA O SALVAR A ROCKY?

En ese momento Ryland solo tiene dos opciones: volver a la Tierra con las muestras y dejar morir a Rocky o enviarlas en cuatro sondas automáticas, gastar su combustible en rescatar al alienígena y no poder volver a La Tierra... Elige la segunda. El mismo hombre que al principio trató de huir de la misión termina renunciando a su regreso para impedir la muerte de Rocky y de toda su especie.

Grace consigue alcanzar a Rocky antes de que sea demasiado tarde. Juntos ponen rumbo a Erid para salvar su estrella, mientras las cuatro sondas continúan hacia la Tierra con la información necesaria para combatir la plaga solar. Stratt y el equipo científico reciben las sondas y comienzan a trabajar con la taumoeba para revertir la crisis solar, aunque las imágenes subrayan que el planeta ha quedado profundamente afectado tras años de enfriamiento.

En paralelo, la ayuda de Grace permite no solo salvar Erid, sino hacer de él su hogar. El epílogo muestra al protagonista viviendo allí, dentro de un enorme hábitat construido por los eridianos para reproducir condiciones compatibles con la vida humana. En la recta final de la película, Rocky le explica que la Hail Mary ya está lista para un viaje de regreso a la Tierra... pero Grace responde que lo pensará.

Feliz con su nueva vida y con la posibilidad de volver a la Tierra en el aire, la última escena devuelve a Ryland a su vocación inicial: dar clase. Solo que ahora sus alumnos son jóvenes eridianos que lo esperan en una improvisada aula levantada dentro de ese refugio.