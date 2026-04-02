El genial cameo de Merly Streep en Proyecto salvación - CONTACTO/SONY PICTURES

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

El viernes 27 de marzo llega a los cines Proyecto Salvación, película protagonizada por Ryan Gosling y basada en la novela homónima de Andy Weir. El filme, dirigido por Phil Lord y Christopher Miller, incluye un breve cameo de la icónica actriz Meryl Streep del que, no obstante, solo podrán disfrutar los espectadores que opten por ver la cinta en su versión original en inglés.

El cameo de Streep ocurre en el momento del filme en el que Ryland, el personaje de Gosling, está eligiendo una voz sintética para Rocky, el extraterrestre del planeta Erid. El protagonista va probando distintas opciones... y una de ellas es la voz de la oscarizada actriz.

Weir, autor de la novela en la que se basa la película, ha explicado que la idea de que Streep hiciera un cameo en el filme surgió de forma espontánea en el set, donde todo el equipo estuvo de acuerdo en que no querían replicar su voz usando inteligencia artificial, incluso contando con su permiso. "Solo queríamos usar a la Meryl Streep de verdad, así que le preguntaron: '¿Puedes grabarnos una frase?'. Y ella respondió: '¡Claro!'", rememoró Weir en una entrevista concedida a Forbes.

"Me encanta que acabara siendo Meryl Streep haciéndose pasar por un ordenador que se hace pasar por Meryl Streep", bromeó el autor. Christopher Miller, director del filme junto a Phil Lord, ha corroborado lo relatado por Weir, recordando cómo la idea surgió en pleno rodaje.

"Cuando estábamos en el set, nosotros mismos estuvimos poniendo un montón de voces graciosas", explicó Miller en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. "Hicimos que algunos miembros del equipo imitaran voces solo para hacer reír a Ryan [Gosling] y que los personajes tuvieran algo a lo que reaccionar", continuó el cineasta.

"Y entonces [pensamos]: ¿no sería divertido contar con Meryl Streep? Y Ryan dijo: 'Ella puede hacer cualquier cosa'", aseguró Miller, explicando cómo contactaron con ella a través de Amy Pascal, que ejerce como productora en Proyecto salvación y que ya había trabajado junto a Streep en películas como Los archivos del Pentágono o Mujercitas de Greta Gerwig. "Era tan divertida y tan atenta", recordó el cineasta, destacando la generosidad de la intérpete, que grabó "un millón de versiones diferentes".