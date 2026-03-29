Proyecto Salvación: ¿Por qué Rocky y Ryland no pueden estar juntos? - SONY PICITURES

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Proyecto Salvación llega a los cines españoles tras haberse estrenado hace días en otros muchos países logrando un gran éxito de crítica y público. Protagonizada por Ryan Gosling y basada en la novela homónima de Andy Weir, en esta aventura de ciencia ficción un profesor enviado al espacio y un alienígena deben investigar juntos una amenaza cósmica que compromete el futuro de sus respectivos planetas.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Pero, antes incluso de enfrentarlos a un problema cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para ambos mundos, la historia presenta un obstáculo básico que complica más la situación: los personajes no pueden sobrevivir en el mismo entorno.

Ryland Grace, el científico humano, necesita una atmósfera terrestre rica en oxígeno, mientras que Rocky, el extraterrestre, depende de un aire compuesto principalmente por amoníaco. Esa diferencia convierte en letal para Grace cualquier contacto directo con el espacio habitable del alienígena y viceversa, lo que los obliga a diseñar desde el principio una convivencia basada en la separación física.

El problema no termina ahí. Rocky procede de Erid, un planeta con unas condiciones ambientales extremas. Según se detalla en la propia obra de Weir, la gravedad duplica la de la Tierra y su temperatura media es de 210 grados, un contexto que hace inviable que Grace pueda entrar en la nave de Rocky sin exponerse a un peligro mortal.

LA INVENTIVA DE ROCKY ES CLAVE PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN

En la película, esa hostilidad queda patente desde el primer acercamiento del humano a la nave del alienígena, donde el protagonista percibe un calor abrasador procedente del otro lado.

Pero gracias a la extraordinaria inventiva de Rocky y al uso de la xenonita, Grace puede mantenerse a salvo en habitáculos con oxígeno y una temperatura adecuada durante buena parte de la historia. Además, el alienígena construye sus propios recintos cargados de amoníaco, incluida una pequeña esfera que le permite desplazarse rodando por la nave de Grace y trabajar muy cerca sin compartir nunca el mismo aire.