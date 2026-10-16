James Gunn confirma si Matt Reeves regresará a The Batman 2 tras la incorporación de Steven Soderbergh - WARNER BROS. / CAT MORLEY-ZUMA PRESS-CONTACTOPHOTO

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Hace apenas una semana se dio a conocer que el rodaje de The Batman 2 se había paralizado temporalmente debido a que su director, Matt Reeves, debía atender de urgencia un asunto familiar. Ahora, se ha revelado que la producción del filme se retomará con la ayuda de Steven Soderbergh, lo que ha hecho que algunos fans se pregunten si esto significa un cambio de director, algo que el propio James Gunn ha querido aclarar.

"Matt sigue siendo el director de The Batman 2 y siempre lo será. No puedo expresar lo profundamente agradecidos y conmovidos que estamos por la oferta de Steven de ayudarle a hacer realidad su visión", escribió el copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios en Threads.

James Gunn confirms Matt Reeves is still the director of THE BATMAN: PART II. pic.twitter.com/6ePVi2Fbf6 — DC Universe Daily (@DCdaily) October 16, 2026

Tras las confusas informaciones iniciales, adelantadas por Deadline, DC ha expecificado explícitamente que Matt Reeves no ha sido destituido ni ha abandonado el proyecto. El esquema de trabajo consiste en que Soderbergh dirigirá físicamente en el set de Londres, mientras que Reeves supervisará y participará de forma remota desde Los Ángeles, manteniendo comunicación constante entre ambos. Así, los dos cineastas trabajarán juntos, manteniéndose en contacto constante, y Reeves se hará cargo de la posproducción cuando esté listo para regresar.

"Mientras Matt Reeves sigue ocupándose de un asunto familiar pendiente, Steven Soderbergh, como admirador de la obra de Matt, se ha puesto en contacto con él y tomará el relevo, con el pleno apoyo de DC Studios, para ayudar al guionista y director a completar las últimas semanas del rodaje de The Batman 2", reza el comunicado que lanzó el estudio este jueves 15 de octubre. "Matt y Steven colaborarán estrechamente con los actores y el equipo técnico para hacer realidad la visión que Matt tiene de la película", continúa el texto que busca si diferenciar este caso del que se dio en su momento en Liga de la Justicia con Zack Snyder y Joss Whedon y que terminó en su sonoro batacazo y fue el principio del fin del DCEU o SnyderVerse.

SODERBERGH ALABA EL TRABAJO DE REEVES EN THE BATMAN

Por su parte, también Soderbergh lanzó un comunicado tras el anuncio de su incorporación al proyecto, revelando que el trabajo de Reeves en The Batman le había parecido "impresionante". "Fue intencionado, específico y rigurosamente coherente", expuso, indicando que el objetivo es "colaborar con Matt y su equipo para crear material que se integre a la perfección con lo que ya se ha rodado, de modo que Matt pueda terminar su película como es debido".

En cuanto a Reeves, el cineasta remarcó en redes sociales que no iba a "abandonar" la película y se declaró "profundamente agradecido" a Soderbergh por "haber acudido en mi ayuda en estos momentos tan difíciles". "Gracias a todos por vuestra preocupación y vuestros buenos deseos", añadió.

Just to be clear, I am not leaving The Batman Part II. I am profoundly grateful to Steven for coming to my aid during this challenging time to help me finish principal photography. Thank you to all for your concern and well wishes. 🦇 — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 15, 2026

La secuela de The Batman tiene previsto llegar a los cines el 18 de octubre de 2028. Por el momento, no se sabe si el retraso en el rodaje afectará a la fecha de estreno. Además de con Robert Pattinson como el justiciero de Gotham, la cinta contará en su elenco con nuevas incorporaciones a la saga como Scarlett Johansson y Sebastian Stan.