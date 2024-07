Ridley Scott promete que Gladiator 2 tiene la batalla más grande que jamás ha rodado, superando a Napoleón

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Casi 25 años después del estreno de Gladiator, el próximo 15 de noviembre llegará a los cines su secuela, de nuevo dirigida por Ridley Scott. Y no es solo el adelanto el que promete una película cargada de épicos combates, sino que el mismo cineasta ha asegurado que incluye la escena de acción más grande que jamás haya rodado en su extensa filmografía, superando incluso a las de Napoleón, cinta ya repleta de colosales batallas.

"Empezamos la película con probablemente la mayor secuencia de acción que he hecho nunca. Probablemente más grande que cualquier cosa en Napoleón", declaraba Scott en una entrevista concedida a Empire. El director no quiso desvelar ningún detalle más sobre dicha secuencia, pero sí habló sobre una de las que muestra el tráiler, el enfrentamiento del personaje interpretado por Paul Mescal con un enorme rinoceronte… Una escena que no habría sido posible sin los últimos avances tecnológicos.

"La informatización y la IA… hay que adoptarlas", señalaba el realizador. "Puedo hacer que un ordenador lea todas las moléculas y arrugas de un rinoceronte y luego las recorte en una gruesa pieza de plástico, como el cuerpo de un rinoceronte, que luego se adapta a la forma de un esqueleto", explicaba Scott.

Así, el cineasta alaba lo que las nuevas herramientas le han permitido hacer en Gladiator 2. "Tengo esta cosa que puede hacer 40 millas por hora, girar en el acto, mover la cabeza y gruñir... ¡Un rinoceronte de dos toneladas con un tipo en su espalda! Quiero decir, es muy divertido", explicaba.

"Gladiator II, del legendario director Ridley Scott, continúa la epopeya de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", reza la sinopsis oficial de la película.

Escrita por David Scarpa, Gladiator 2 contará en su reparto, junto al mencionado Mescal, con Pedro Pascal como el general Marco Acacio, Denzel Washington como Macrinus, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de con Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.

El elenco actoral lo completan Tim McInnerny (Thraex), Alec Utgoff (Darius), Alexander Karim (Ravi), Riana Duce (Hyacinthia), May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas y Lior Raz.