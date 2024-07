Gladiator 2: Paul Mescal y Pedro Pascal, vida o muerte en el Coliseo en las primeras imágenes

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Después del éxito de Gladiator en 2000, Ridley Scott regresará con Gladiator 2, secuela protagonizada por Paul Mescal como Lucius. A la espera de su estreno, que tendrá lugar el 15 de noviembre, ya han salido a la luz las primeras imágenes.

Vanity Fair ha publicado en exclusiva las fotos de la cinta. Una de ellas muestra a Lucius luchando contra Marcus Acacius, personaje encarnado por Pedro Pascal. Además, la publicación también ha lanzado varias imágenes en las que solo aparece el personaje de Mescal.

Otra foto muestra el regreso de Connie Nielsen, quien ya dio vida a Lucilla en la película original. Las imágenes también muestran a Macrinus (Denzel Washington), un traficante de armas; al emperador Geta (Joseph Quinn) y al emperador Caracalla (Fred Hechinger).

Vanity Fair también ha charlado con los protagonistas del filme. "Se volvió muy fuerte. Prefiero que me tiren de un edificio antes que tener que pelear con él de nuevo", bromeó Pascal sobre la preparación física de Mescal.

Además, el protagonista de The Last of Us dio algunos detalles sobre Marcus Acacius, que fue entrenado por Máximo, el personaje de Russell Crowe en la cinta del 2000. "Aprendió del mejor. Entonces, por supuesto, este código de honor está arraigado en su formación y en su existencia", reveló.

"Gladiator 2 trata sobre lo que hacen los seres humanos para sobrevivir, pero también lo que hacen los seres humanos para ganar. Lo vemos en la arena, pero también en la lucha política que ocurre fuera de la historia de mi personaje, donde ves que hay otros personajes luchando por el poder. ¿Dónde está el espacio para la humanidad? ¿Dónde está el espacio para el amor y la conexión familiar? Y, en última instancia, ¿superarán esas cosas este tipo de codicia y poder?”, apuntó Mescal, cuyo personaje está casado y tiene una hija, y vive una vida tranquila al inicio de la historia. "Ha echado raíces en una ciudad costera de Numidia. Es una de las últimas civilizaciones supervivientes, ya que los romanos comenzaron a descender en el norte de África y se apoderaron de todo", desveló Scott.