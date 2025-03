¿Dará Daisy Ridley el salto de Star Wars a Marvel en Spider-Man 4?

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley se pondrá a las órdenes de Sharmeen Obaid-Chinoy para interpretar nuevamente a Rey en Star Wars: Nueva Orden Jedi. Nuevas informaciones apuntan ahora a que Marvel pretende fichar a la actriz para darle un papel en Spider-Man 4.

Según MyTimeToShineHello, el estudio capitaneado por Kevin Feige está considerando a Ridley para un papel en la cuarta entrega de Spider-Man. Sin embargo, se desconoce a qué personaje vinculado con el trepamuros podría encarnar en la película.

Pese a que ni Feige ni la propia Casa de las Ideas se han pronunciado al respecto, la gran apuesta de los fans, dado que Ridley, con 32 años, es solo cuatro años mayor que Tom Holland, es que dé vida a Felicia Hardy (A.K.A. la Gata Negra). No obstante, otros muchos también consideran la posibilidad de que interprete a Gwen Stacy o incluso a Spider-Woman.

Marvel Studios is reportedly considering Daisy Ridley for a role in ‘SPIDER-MAN 4’



(Source: @MyTimeToShineH) pic.twitter.com/aGRomPEhGC — Reel Critques 🎥🎞️ (@TheReelCritique) February 21, 2025

Durante mucho tiempo se rumoreó que Ridley iba a interpretar a Jessica Drew en uno de los spin-offs del spiderverse de Sony, con Olivia Wilde tras las cámaras, que finalmente terminó siendo desechado. La actriz, que ya trabajó con Holland en la cinta de ciencia ficción Chaos Walking, aseguró que no era cierto.

"Es curioso porque alguien me preguntó recientemente, de forma casual, sobre los rumores de Spider-Woman y respondí: 'Oh, suena increíble'. Ahora resulta que, aparentemente, me he convertido en la principal candidata, ¡pero no es cierto!", respondió en declaraciones a ComicBookMovie.com en 2021.

Por tanto, no resultaría descartable que, llegado el caso, Ridley diera vida a la contrapartida femenina de Peter Parker en Spider-Man 4. Sea como fuere, por ahora toca esperar para averiguarlo.

En todo caso, dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), la nueva entrega de la saga arácnida, de la que, según recientes informaciones, ha encontrado en un gran actor a su villano, tiene previsto su desembarco en cines el 31 de julio de 2026.