MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Del Revés 2 (Inside Out 2), la secuela de la cinta de animación de la factoría Pixar Del Revés ha debutado con mucha fuerza en cines. En su primer fin de semana en la cartelera, el filme dirigido por Kelsey Mann ha arrasado con casi 300 millones de dólares de recaudación lo que la convierte en el estreno más taquillero en lo que va de año superando a Dune: Parte Dos.

Según informa Variety, de los más de 295 millones de dólares amasados por Del Revés 2 en tan solo tres días, 155 millones corresponde a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, el Box USA que sigue siendo el principal mercado mundial, y el resto a los otros 38 países en los que se ha estrenado.

La película de Pixar ha sido número uno en Mexico (con 30,2 millones de dólares), Korea (14,9 millones), Reino Unido (13,9 millones), Alemania (8,1 millones), Filipinas (6,7 millones), Australia (6,1 millones), Argentina (5,5 millones), Colombia (5,1 millones) o Chile (4,6 millones).

Unas cifras que la colocan como uno de los mejores estrenos de animación de la historia a pesar de que el filme aún no ha visto la luz en mercados potentes como Francia, Italia, Japón, Brasil o España. De hecho, en términos totales, y sin actualizar los tipos de cambio actuales, el estreno de Del Revés 2 solo ha sido superado por la secuela de Frozen, que en 2019 arrancó con 350 millones de dólares en su primer fin de semana y por Super Mario Bros., que amaso 377 millones en su estreno, aunque la cinta basada en el personaje de Nintento contó con cinco días para llegar a esta cifra.

Teniendo en cuenta esto y su buena recepción, que también incluye el favor de la crítica, habiendo recibido un A en CinemaScore y una puntuación de la audiencia del 96% en Rotten Tomatoes, podría ser que Del Revés 2 fuese la primera película de 2024 en superar la barrera de los 1.000 millones, cifra que el año pasado solo alcanzaron Barbie y la citada Super Mario Bros: La película.

Habrá que esperar a ver cómo evolucionia la cinta en los países en los que se ha estrenado, y su debut en los mercados en los que todavía no ha llegado a la cartelera, para comprobar si logra superar los más de 850 millones de dólares que en 2015 recaudó su secuela. Lejos parecen, aún, los 1.242 millones de dólares que amasó Los Increíbles 2, que desde 2018 es la cinta más taquillera de la historia de Pixar.

"Del Revés 2 (Inside out 2), de Disney y Pixar, vuelve a la mente de Riley, recién entrada en la adolescencia, justo cuando su sede central está siendo demolida para dar paso a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han dirigido una operación exitosa, no están seguros de cómo manejar la llegada Ansiedad. Y parece que no está sola", reza la sinopsis oficial del filme.

En su versión original, ‘Del revés 2’ (Inside Out 2) cuenta con las voces de Amy Poehler como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Ira, Tony Hale como Miedo, Liza Lapira como Asco, Maya Hawke como Ansiedad, Ayo Edebiri como Envidia y Adèle Exarchopolous como Ennui. En español, los actores que darán su voz a las distintas emociones son Mar Bordallo, Beatriz Berciano, Salvador Aldeguer, Fernando Cabrera, Ana Esther Alborg, Michelle Jenner, Rigoberta Bandini, Chanel y Brays Efe.