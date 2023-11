Tráiler de Del revés 2 (Inside Out 2) con cuatro nuevas emociones en la secuela de Pixar

Tráiler de Del revés 2 (Inside out 2) con cuatro nuevas emociones en lo nuevo de Pixar

Tráiler de Del revés 2 (Inside out 2) con cuatro nuevas emociones en lo nuevo de Pixar - DISNEY

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Cuatro nuevas emociones llegan para poner patas arriba la cabeza de la adolescente Riley en Del revés 2 (Inside out 2), la nueva secuela de la aclamada película de Disney y Pixar que ya ha lanzado su primer tráiler.

Y, aunque en el adelanto de la esperada continuación del filme que en 2015 se alzó con el Oscar a la mejor película de animación solo se confirma la llegada de una nueva emoción, Ansiedad, lo cierto es que el cartel ofical del filme ya asegura que la mente de Riley contará con, al menos, otros cuatro inquilinos más que acompañarán a Alegría, Tristeza, Asco, Miedo e Ira.

Según la directora de la película Kelsey Mann, este nuevo personaje promete revolucionar las cosas dentro de la sede central, es decir, la mente de la joven Riley. "Ansiedad, a la que pone voz Maya Hawke en la versión original, es nueva en el equipo, pero no es de las que se quedan en segundo plano", explica Mann. "Eso tiene mucho sentido si lo piensas en términos de lo que ocurre dentro de todas nuestras mentes", apunta.

"Del Revés 2 (Inside out 2), de Disney y Pixar, vuelve a la mente de Riley, una recién llegada adolescente, justo cuando su sede central está siendo demolida para dar paso a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han dirigido una operación exitosa, no están seguros de cómo manejar la llegada de Ansiedad. Y parece que no está sola", avisa ya la sinopsis oficial del filme.

De hecho, el cartel oficial del filme publicado por Disney en sus redes sociales ya avanza más emociones en la película que traerán "grandes cambios" para la adolscente Riley.

Grandes cambios. Nuevas emociones. 👀



Descubre el nuevo póster de #DelRevés2 (Inside Out 2), la nueva película de Disney y Pixar. Verano de 2024 solo en cines. pic.twitter.com/xoh5xYaOLt — Disney España (@DisneySpain) November 9, 2023

En su versión original, Maya Hawke presta su voz a Ansiedad, junto a Amy Poehler como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Ira, Tony Hale como Miedo y Liza Lapira como Asco. Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, Del Revés 2 (Inside Out 2) se estrena solo en cines en verano de 2024.