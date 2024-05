Michelle Jenner, Rigoberta Bandini, Chanel y Brays Efe, voces de las nuevas emociones de Del Revés 2

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

El próximo 19 de junio se estrena Del Revés 2 (Inside Out 2), la secuela de la cinta de animación de Disney y Pixar Del Revés. Para esta nueva entrega, Michelle Jenner, Rigoberta Bandini, Chanel y Brays Efe prestarán su voz a las nuevas emociones que se suman a las cuatro presentadas en la primera parte.

Jenner pondrá voz a Ansiedad, Bandini a Envidia, Chanel a Ennui, y Brays Efe a Vergüenza. Estos nuevos personajes se unen a Alegría (Mar Bordallo), Tristeza (Beatriz Berciano), Ira (Salvador Aldeguer), Miedo (Fernando Cabrera) y Asco (Ana Esther Alborg).

Esta nueva entrega sigue los pasos de las nuevas emociones y su convivencia con las antiguas dentro de la cabeza de Riley. Además, Disney ha compartido un nuevo teaser con imágenes los nuevos fichajes durante una sesión de doblaje para la grabación de las voces de sus personajes.

"Del Revés 2 (Inside out 2), de Disney y Pixar, vuelve a la mente de Riley, una recién llegada adolescente, justo cuando su sede central está siendo demolida para dar paso a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han dirigido una operación exitosa, no están seguros de cómo manejar la llegada de Ansiedad. Y parece que no está sola", reza la sinopsis oficial del filme.

JENNER Y BANDINI, ACTRICES DE DOBLAJE CONSAGRADAS

Jenner ha doblado muchas películas de animación y es la voz habitual de actrices como Emma Watson, donde prestó su voz a Hermione Granger en toda la saga de Harry Potter. Bandini, por su parte, ha sido actriz de doblaje bajo su nombre real, Paula Ribó, habiendo sido la voz recurrente de actrices como Dakota Fanning, Anna Kendrick o Shailene Woodley, la protagonista de la franquicia Divergente.

Pese a ser un actor popular, especialmente tras saltar a la fama gracias a la serie Paquita Salas, para Brais Efe este es uno de sus primeros proyectos como actor de doblaje, después de haber prestado su voz en Mr. Link: El origen perdido. La cantante Chanel, que ha participado como actriz en series como El Inmortal, por el contrario, debuta como actriz de doblaje en Del Revés 2.

Las voces en versión original de esta cinta corren a cargo de Amy Poehler, Lewis Black, Phyllis Smith, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulus y Paul Walter Hauser. Del revés 2 (Inside Out 2) está dirigida por Kelsey Mann.