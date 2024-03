Pixar presenta cuatro nuevas emociones en el tráiler de Del revés 2 (Inside Out 2)

El divertido tráiler oficial de Del revés 2 (Inside Out 2) presenta a las cuatro nuevas emociones

El divertido tráiler oficial de Del revés 2 (Inside Out 2) presenta a las cuatro nuevas emociones - PIXAR

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Del revés 2 (Inside Out 2), la secuela de la aclamada película de Pixar aterrizará en los cines el 19 de junio. El primer adelanto del filme ya anunciaba la llegada de cuatro nuevas emociones que se sumarían a las conocidas Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco y ahora el nuevo tráiler oficial ya les ha puesto nombre.

El primer personaje que irrumpe en la cabeza de la hora ya adolescente Riley para poner todo patas arriba es Ansiedad, una criatura naranja con ojos saltones y pelo de punta que trae mucho equipaje y mucha energía.

Junto a Ansiedad llegan la pequeña y celosa Envidia, la apática Aburrimiento también llamada Ennui y una corpulenta pero muy tímida Vergüenza, emociones fuertes que no querrán quedarse en segundo plano e incluso buscarán hacerse con el control absoluto, reprimiendo a las otras cinco. Al fin y al cabo, con la adolescencia "la vida de Riley requiere emociones más sofisticadas".

"Del Revés 2 (Inside out 2), de Disney y Pixar, vuelve a la mente de Riley, una recién llegada adolescente, justo cuando su sede central está siendo demolida para dar paso a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han dirigido una operación exitosa, no están seguros de cómo manejar la llegada de Ansiedad. Y parece que no está sola", reza la sinopsis del filme.

A las voces en versión original de Amy Poehler, Lewis Black, Phyllis Smith, Tony Hale y Liza Lapira se unen en la secuela Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulus y Paul Walter Hauser. Kensington Tallman presta su voz a Riley Andersen. Del revés 2 (Inside Out 2) está dirigida por Kelsey Mann.