Maya Hawke, orgullosa 'nepo baby': "Me siento cómoda sin merecerlo"

Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, se ha hecho un hueco en el mundo de la interpretación gracias a su papel de Robin en Stranger Things. La actriz recientemente ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su llegada a la industria, y no ha dudado en admitir que la influencia de sus padres le ayudó a conseguir sus primeros trabajos.

Hawke, que consiguió un pequeño papel en Érase una vez en... Hollywood de Quentin Tarantino, ha confesado a Times of London que se hizo con el rol en parte gracias a sus padres. "Se burlaron muchísimo de mí por un clip en el que dije, en la alfombra roja, que había hecho un casting. Nunca quise dar a entender que no conseguí el papel por razones nepotistas; creo que fue así totalmente", admitió.

El medio preguntó a la intérprete si creía que merecía su lugar en la industria. "'Merecer' es una palabra complicada... Hay muchas personas que merecen tener este tipo de vida y que no la tienen, pero creo que me siento cómoda sin merecerlo y hacerlo igualmente. Y sé que no hacerlo no ayudaría a nadie. Vi dos caminos cuando comencé, y uno de ellos era: cambiar mi nombre, operarme la nariz e ir a castings abiertos", apuntó.

Hawke optó por el segundo camino y aprovechó su condición de 'nepo baby'. "Está bien que se burlen de ti cuando estás en un ambiente enrarecido. Es una posición afortunada. Mis relaciones con mis padres son realmente honestas y positivas, y eso reemplaza cualquier cosa que alguien pueda decir al respecto", declaró.

Hawke habló anteriormente con Variety sobre este tema durante la promoción de Wildcat, filme dirigido por su padre, Ethan Hawke. "Tuve momentos de inseguridad al respecto mientras rodábamos la película", admitió. "Pero Internet no tiene muchos matices. Mi padre ha sido un gran maestro para mí y queremos trabajar juntos. Nos gusta estar juntos", señaló.

"Si alguien quiere criticarnos por trabajar juntos, es totalmente justo. Hay que dejar que la gente tenga su opinión. Solo tienes que intentar hacer un buen trabajo cuando estés en el escenario", añadió Ethan Hawke.