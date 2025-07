Otro vídeo filtrado de Vengadores: Doomsday revela un escenario clave del multiverso

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Queda más de un año para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, el 18 de diciembre de 2026, no obstante, diversas filtraciones ya han adelantado lo que parecen ser algunos detalles clave del filme. Así, recientemente un vídeo del set de rodaje ha revelado que la trama de la cinta llevará a sus personajes a un lugar del UCM bien conocido por los fans, esencial en dos proyectos anteriores.

El vídeo, presuntamente publicado por Bobby Holland Hanton (el doble de acción de Chris Hemsworth) y en el que aparece etiquetado el maquillador Matteo Silvi, muestra al equipo de rodaje en un set iluminado por luces parpadeantes, en el que sobre todo destaca un sello de la Autoridad de Variación Temporal (AVT) en el suelo. Aunque breve, el vistazo es suficiente para reconocer el escenario como la entrada al Telar Temporal.

La Autoridad de Variación Temporal, que en principio se encargaba de proteger y supervisar la Sagrada Línea del Tiempo (aunque eso supusiera eliminar ramificaciones y variantes) fue una organización clave en la trama de la serie Loki, al final de cuya segunda temporada, el antaño Dios del Engaño se sacrificaba para convertirse en el centro del multiverso, sosteniendo todas las líneas temporales.

Set video from Avengers: Doomsday shows the Temporal Loom entrance at the TVA. Posted by Bobby Holland Hanton (Chris Hemsworth's stunt double) pic.twitter.com/ywlgGPIWF6