Buenas noticias para Frozen 3: "Será increíble"

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Frozen 2 sigue siendo la película de animación de Disney más exitosa hasta la fecha, habiendo recaudado 1.450 millones de dólares a nivel mundial. Ya se ha confirmado que habrá una tercera entrega y el productor Peter Del Vecho ha ofrecido una actualización sobre el proyecto.

""Mira, solo hacemos secuelas si creemos que hay suficiente historia que contar. Están trabajando en ello en desarrollo, yo estoy centrado en Wish. Pero es emocionante en lo que están trabajando. Diré todo lo que leíste al respecto en público, no hemos dicho nada al respecto. Así que todo son conjeturas, pero confío en que será increíble", contó el productor a The Direct.

A la espera de más noticias sobre la tercera entrega, Bob Iger, CEO de Disney, desveló en una reciente entrevista que Frozen 4 también podría ser una realidad. "Frozen 3 está en proceso, y Frozen 4 podría estar también en proceso", declaró en una entrevista en Good Morning America.

"Pero no tengo mucho que decir sobre esas películas en este momento. [La directora] Jenn Lee, quien creó las películas originales Frozen y Frozen 2, está trabajando duro con su equipo de animación de Disney no en una, sino en dos historias", agregó.

Durante el Festival de Cine de Londres a principios de este año, Lee, que codirigió las dos primeras entregas con Chris Buck, habló sobre el desarrollo de Frozen 3 y lo "impresionada" que estaba ante la próxima secuela. "Me dieron tiempo para trabajar con el equipo creativo. Y estoy impresionada. Estoy muy emocionada", dejó caer.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado quién dirigirá Frozen 3. "No puedo decir dónde estamos con Frozen 3. Todas nuestras historias las están llevando los artistas del estudio. Hacia dónde vamos con Frozen no viene de mí. Lo ha hecho una persona increíble. Es una pieza nueva, no se lo he dicho a nadie. Me ha impresionado y me lo estoy pasando genial con ese equipo", declaró a TheWrap.